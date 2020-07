«Malgré le Covid, le climat des affaires au Togo est en constante amélioration», confie une ministre togolaise à Sputnik

Économiste-planificateur jusqu'en 2012 au ministère togolais de la Planification, Sandra Johnson a rejoint le cabinet du Président Faure Gnassingbé en 2012 comme analyste de projet. Devenue la même année économiste en chef, elle a été nommée en 2013 secrétaire d'État, conseillère en charge du climat des affaires avant d’être promue 4 ans plus tard au rang de ministre déléguée, toujours chargée du climat des affaires.

Alors que la pandémie de Covid 19 a déjoué tous les pronostics en matière économique pour l’année 2020, la ministre togolaise chargée du climat des affaires au Togo affirme dans un entretien exclusif à Sputnik que dans son pays, «l’environnement des affaires est en constante amélioration».

© Sputnik . Alphonse Logo Mme Sandra Johnson, Ministre Déléguée, Coordonnatrice de la cellule Climat des Affaires

Sputnik : Dans tous les pays du monde, la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur l’économie en général. Le climat des affaires étant un élément fondamental de l’économie nationale, dites-nous quel a été l’impact de cette pandémie sur le climat des affaires au Togo?

Sandra Johnson: «Comme vous l’avez si bien dit, la pandémie n’a épargné aucun secteur, et c’est toute l’économie nationale qui en pâtit.

Cependant, suivant les données actuelles en notre possession, l’environnement des affaires au Togo est plutôt en constante amélioration malgré la crise sanitaire. Les réformes mise en œuvre par le gouvernement en amont ont permis d’anticiper l’impact de la crise du Covid-19 et de soutenir certains secteurs très exposés.

Ainsi donc, dans le cadre de la mise en œuvre des réformes économiques et structurelles, le segment «digitalisation des procédures administratives» a été d’une grande utilité notamment, dans le domaine portuaire et dans celui de la fiscalité.

Cette réforme qui va s’étendre très bientôt à toutes les administrations, vise à mettre en place une administration intelligente qui fournit des services innovants au secteur privé et permet aux entreprises de prospérer.

Par ailleurs, ce fût l’un des canaux privilégiés pour pallier les mesures de distanciation sociale instaurées par le gouvernement.

Sputnik: De quelle manière le Togo compte-t-il se relever des difficultés que la pandémie de Covid-19 a pu engendrer?

Sandra Johnson: «C’est évident que le Togo, comme la plupart des pays à travers le monde, n’échappera pas aux conséquences douloureuses de la pandémie de Covid-19.

Cependant, pour plus d’efficacité, la réponse au niveau national a été à la fois institutionnelle et opérationnelle. D’ailleurs, les autorités togolaises ont été félicitées par plusieurs partenaires (PNUD, OMS, France, etc.) pour l’efficacité dans la gestion de la crise.

Sur le plan institutionnel, en vue de répondre aux urgences économiques et sociales, les plus hautes autorités ont mis en place une cellule économique de crise présidée par le chef de l’État, une Coordination nationale de gestion de riposte au Covid-19 et des commissions de haut niveau (commerce-industrie, infrastructures, inclusion sociale, agriculture, etc.) composées essentiellement des ministres et acteurs clés du secteur. Ces différents acteurs, dans une approche de dialogue permanent (réunion hebdomadaire), ont pu répondre avec beaucoup de pragmatisme aux préoccupations et difficultés observées sur le terrain.

En outre, des mesures concrètes, dont vous aviez déjà connaissance, ont été prises par le gouvernement allant du social (gratuité des frais d’eau et d’électricité, transfert monétaire aux populations) à l’économie (mesures fiscales et douanières pour les entreprises, exonération des taxes douanières sur le matériel agricole etc.).

Un fonds de riposte et de solidarité de 400 milliards de FCFA a été annoncé par le Président de la République, destiné au financement de toutes les mesures sanitaires, sécuritaires et sociales de la crise.

Ainsi, dans un élan de solidarité, de patriotisme et d’unité nationale, je puis vous dire que nous pouvons transcender les obstacles»

Sputnik: Le rapport annuel sur la facilité de faire des affaires dans les pays, Doing Business 2020, publié par la Banque mondiale (BM), a classé le Togo au 3e rang parmi les 10 premiers pays réformateurs au monde et au 1er rang africain devant le Nigeria. Quelles sont les réformes qui ont été déterminantes dans ce classement?

Sandra Johnson: «Notre pays s’est résolument inscrit dans une dynamique de réformes visant à le positionner comme l’eldorado des investisseurs. Ce faisant, de multiples réformes parfois audacieuses ont été opérées ces dernières années.

L’exemple le plus récent est relatif aux performances du Togo dans le rapport Doing Business 2020 , qui en deux ans, a connu une progression de 59 places dont 40 pour la seule année 2019, soit les plus fortes progressions dans le monde sur deux dernières années.

En résumé, les réformes mises en œuvre portent entre autres sur:la création d’entreprise, l’obtention des permis de construire via l’adoption d’un portail en ligne, l’accès à l’électricité à coût réduit et le foncier avec la rationalisation des procédures et la réduction des coûts dédiés.

Outre le Doing Business, le pays a adopté un nouveau code des investissements avec d’énormes avantages fiscaux pour les entreprises et un nouveau code foncier avec la mise en place d’un guichet unique du foncier.

Sputnik: Le souhait du Togo est de maintenir son classement, sinon de faire mieux. Y a-t-il eu de nouvelles réformes qui puissent peser dans la balance du prochain classement de la Banque mondiale?

Sandra Johnson: «Comme déjà annoncé lors de mes précédentes interventions, le maintien ou non du classement n’est pas pour nous l’élément déterminant qui stimule la quête permanente d’une amélioration de l’environnement des affaires.

Il est très important de rappeler que l’accélération des réformes visant à améliorer le climat des affaires, identifiée comme un facteur de succès du Plan national de développement (PND), répond au souci de créer les conditions favorables pour l’investissement en lien avec les objectifs dudit plan.

Ceci dit, avec l’ensemble du gouvernement, nous avons poursuivi en 2020 les réformes afin d'attirer et de retenir des niveaux plus élevés d'investissements du secteur privé.

Ces réformes portent sur: «l’exécution des contrats en créant une plateforme qui permet malgré le Covid 19, aux avocats de poursuivre des audiences par la saisine et le paiement en ligne, de manière à garantir la sécurité juridique de l’investissement»; «a suppression d’une dizaine d’impôts et l’exonération sur les deux premières années de la patente ainsi que l’effectivité de l’e-taxe»; «l’accès à l’énergie avec le remboursement des avances sur consommation et la poursuite de la réforme relative à la réduction des frais de raccordement»; «la réduction du délai de délivrance des titres fonciers et la quasi suppression des frais de mutations totales, auxquelles s’ajoutent le dispositif de dépôt de plainte pour les usagers» et «la dématérialisation de toutes les procédures douanières dans les activités portuaires pour faciliter le commerce transfrontalier».

De plus, en vue de créer un environnement propice pour les PME/PMI installées ou en cours d'installation au Togo, elles sont exonérées des frais de branchement à l'eau potable et des travaux exécutés dans un délai de cinq jours».

Sputnik: Que diriez-vous à ceux qui pensent que «le gouvernement togolais court après ces classements, mais qu’au final, rien ne change dans le quotidien des Togolais»?

Sandra Johnson: «C’est peut-être une perception des choses qui, ma foi, ne ferait pas l’unanimité. Cependant c'est ça l'essence même de la démocratie.

D’autres, dans ce même environnement vous diront qu’ils sont des témoins vivants de ces réformes. Mais ce qu'il est important de noter, c’est que les réformes constituent des portes d'entrée pour l'investissement et sont mises en œuvre, avant tout, pour les Togolais et non pour un quelconque classement.

Le jeune Togolais qui paie aujourd’hui 29.000 FCFA pour créer son entreprise en 4 heures contre 262.000 FCFA dans le passé et en 3 mois et plus, n’ira pas déposer le solde de ses ressources sur votre compte.

Pour la seule année 2019, plus de 10 entreprises au capital d'un milliard et plus ont été créées; et cette année, malgré la pandémie elles continuent de s’installer.

En outre, nous venons de signer un partenariat avec une institution financière qui va appuyer à hauteur d’environ 150.000.000 FCFA, les promoteurs dont certains, bénéficiaires au départ de petits financements via les mécanismes de l’État, ont, après quelques mois seulement, eu des résultats allant jusqu’à 400% du financement de base.

L’amélioration de l’environnement des affaires est un processus car présentant chaque jour des défis. La mise en œuvre des réformes, l'appropriation par les acteurs et le passage à l'échelle requièrent du temps en raison de la complexité de ces dernières. C'est donc un travail collégial.

Dans cette optique, les acteurs des médias ont été, dès la première heure, invités à être les ambassadeurs et superviseurs afin de mieux en parler.

En outre, une analyse croisée récente des données sur l’investissement et le stock de capital «Août 2019», FMI-BM, révèle que «le niveau d’investissement privé au Togo a maintenu une trajectoire croissante. La performance du Togo en matière d’investissement privé est supérieure à celle de la moyenne de l’UEMOA. Le niveau des investissements privés en pourcentage du PIB se situe à 11,4 % du PIB au Togo contre 8,9 % pour la moyenne de l’UEMOA».

Pour mémoire, les performances enregistrées par le Togo, ont généré et continuent de générer des retombées positives pour notre pays.

Au niveau national, l’on peut citer les jeunes success stories dans le domaine de la transformation agricole (ananas, soja) dont les impacts en matière de création d’emploi et de richesse ne sont plus à démontrer.

Le classement du Togo comme premier pays de la Cédéao exportateur de produits bio vers l’Europe est une résultante de ces success stories. D’autres projets récents ci-après sont le fruit d’un cadre attractif:

la construction de l’usine de transformation de soja en huile pour un coût total de 193 millions de FCFA, en vue d’augmenter et de sécuriser le revenu de 10.000 producteurs dont 40 % de femmes;

la construction de l’usine de transformation agro-alimentaire Délice SA, avec un investissement de près de 2 milliards de FCFA, pour une création de 60 emplois directs et 100 emplois indirects;

la construction en cours malgré la pandémie de la nouvelle centrale électrique KEKELI EFFICIENT POWER d’une capacité de 65 Mw et au coût de 64 milliards de FCFA pour fournir de l’énergie électrique à 263.000 foyers additionnels, soit 1,5 million d’habitants;

la construction en cours de la centrale solaire photovoltaïque de 50 MWc par la société AMEA POWER à un coût de 21 milliards de FCFA;

le projet de construction d’une usine de traitement de phosphate par le géant nigérian DANGOTE pour un investissement de 2 milliards de dollars et de l’installation d’une usine de fabrication de ciment avec un investissement de 60 milliards de dollars.

Pour rappel, selon une récente publication du FDI datant de janvier 2020, un service spécialisé du Financial dédié au décryptage de la mondialisation de l’industrie et de l’Investissement direct étranger (IDE), notre pays occupe la première place en Afrique, en tant que destination de nouveaux projets d’IDE en 2019.

«Bref, des efforts sont faits, les résultats sont là. Cependant, nous n’allons pas, comme on dit, baisser les bras jusqu’à ce que l’Or de l’humanité ne se lise sur les visages de tous les Togolais».