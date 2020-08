Côte d’Ivoire: le ministère du Pétrole lance une campagne pour réduire la consommation d’électricité

Cette campagne, qui doit se dérouler du 3 août au 3 octobre 2020, a pour thème «Si tu gaspilles ton courant, tu gaspilles ton argent» et vise, selon le ministre Abdourahmane Cissé, à lutter contre la cherté de la vie et informer les consommateurs sur les gestes et choix à adopter pour une meilleure gestion des factures.

«L’objectif général de cette stratégie est de permettre aux ménages de consommer moins pour le même résultat. Le consommateur sera ainsi instruit sur les gestes élémentaires permettant de faire des économies sur sa facture d’électricité. La sensibilisation portera également sur les mauvaises habitudes à éviter.»

Ce sont donc des conseils et astuces pour aider les populations à mieux gérer leur consommation énergétique, réduire le coût de leur facture d’électricité et économiser plus d’argent.

À cet effet, plusieurs canaux seront utilisés pour faire passer le message clé et donner des conseils. Toutes les couches sociales sont concernées par cette campagne qui se fera sur les réseaux sociaux, dans la presse écrite et audiovisuelle (RTI 1, Radio Côte d’Ivoire, NCI, etc.) et sur des affiches de 12 m2.

Une occasion pour les consommateurs de s’approprier les différents messages du ministère en charge de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de pétrole, d’électricité et de développement des énergies renouvelables.