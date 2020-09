«Le Cameroun n’est pas le Mali», Yaoundé est-il vraiment à l’abri d’un soulèvement?

Camerounais de l’intérieur et de la diaspora, tenez-vous prêts! Ne soyons plus otages de M. BIYA et son régime. N’acceptons plus d’être l’objet de moqueries des autres Africains! Si l’heure est arrivée, alors elle est arrivée! Je ne vous trahirai pas! Dieu bénisse le Cameroun! 4