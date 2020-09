Élections en Côte d’Ivoire: «Jamais Gbagbo n’acceptera un deal avec Ouattara», avertit Steve Beko –Vidéo

Steve Beko, le secrétaire général adjoint du parti UNG est catégorique. Jamais son champion, Laurent Gbagbo, ne renoncera à se présenter, même si les Présidentielles étaient reportées. Et l’ex-Président n’acceptera pas non plus de rester à l’étranger pendant que se déroulent des élections favorables à son successeur, Alassane Ouattara. Entretien.