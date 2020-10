Première session de formation de SputnikPro pour des journalistes de RDC

Sputnik a organisé pour la première fois un atelier de formation pour les journalistes de la Radio-Télévision nationale congolaise (RTNC). 20 correspondants de différentes chaînes de télévision et de radio du groupe public y ont participé. Cet atelier a été réalisé dans le cadre d’un accord signé en mai 2019 par Sputnik et la RTNC.

Quelles sont les spécificités du reportage contemporain? C’est cette question que Manal Zainabi, correspondante de Sputnik France au Maroc, a abordée lors de l’atelier SputnikPro du 27 octobre 2020, avec une vingtaine de journalistes de la Radio-Télévision nationale congolaise (RTNC).

© Sputnik . Manal Zainabi Manal Zainabi

Les participants, des journalistes de télévision et de radio du groupe audiovisuel public de la République démocratique du Congo, ont appris comment bien choisir un sujet et trouver des intervenants pertinents. Ils ont aussi approfondi l’utilisation des réseaux sociaux pour travailler leurs reportages et garder contact avec le public.

«Je crois que c’est une bonne formation. Le reportage est un genre très important du journalisme. Cela nous a été très bénéfique. Grâce à cette formation, je vais améliorer notre travail», s’est félicitée Diedoleon Comba à l’issue de cet atelier.

Sa collègue Bernadette Sakinare Gogo partage cette opinion: «Au-delà de la définition classique du reportage, qui est description d’événements, le téléspectateur doit sentir, doit être touché par le reportage. D’abord, on doit faire un bon choix de sujet. C’est ce qu’on nous a appris ici.»

Cet atelier, le premier organisé pour des journalistes de RDC par l’agence, a été réalisé dans le cadre d’un accord signé en mai 2019 par Sputnik et la RTNC. Il a été organisé avec le concours de l’Ambassade de Russie en RDC.

La RTNC est la première compagnie de télévision et de radio de RDC. Son réseau de télévision couvre 70% du territoire congolais, tandis que sa radiodiffusion s’effectue dans 9 des 26 provinces de la RDC.