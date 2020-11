Incendies à travers l’Algérie: deux morts à Tipaza  

Deux hommes ont trouvé la mort dans les feux de forêt à Tipaza, en Algérie, alors que des incendies ravagent plusieurs wilayas (départements), annonce la protection civile sur Facebook.

مصرع شخصين حتى الآن في حرائق "مجهولة المصدر" في عدة محافظات بـ #الجزائر، ووسم #الجزائر_تحترق يتصدر مواقع التواصل في البلاد#أنا_العربي @AnaAlarabytv pic.twitter.com/qxTy8SnB6v — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 7, 2020

​Selon cette même source, 15 personnes, membres de trois familles, ont dû être évacuées et 10 autres proches de l’asphyxie ont été sauvées à Gourara.

D’après le journal algérien Ennahar, depuis vendredi soir, d’importants feux de forêt se sont déclarés dans plusieurs wilayas du pays. Le vent a contribué à leur propagation. Il s’agit notamment de celles de Tipaza, Chlef, Blida, Oran, Tlemcen, Médéa et Bouira.

اندلعت مساء أمس الجمعة سلسلة حرائق ضخمة في عدد من الولايات الجزائرية متسببة بخسائر بشرية ومادية مع اقتراب بعضها من المناطق العمرانية المأهولة بالسكان. وأعلن المسؤولون تسجيل حالتي وفاة بمدينة تيبازة غرب العاصمة، وسجلت السلطات حرائق أخرى في مدينة بجاية شرق العاصمة وولاية تلمسان. pic.twitter.com/lNqyCoZkkK — قناة الحرة (@alhurranews) November 7, 2020

​Réaction du Premier ministre

Cité par Ennahar, le Premier ministre du pays Abdelaziz Djerad a rappelé l’importance des massifs forestiers et promis de mener un reboisement: «Chaque arbre perdu, nous le remplacerons», avant desaluer la protection civile et les gardes forestiers pour leur courage et leur dévouement.