«Le groupe Boko Haram n’aura plus d’existence en 2022» à une condition – exclusif

Depuis la contre-offensive de l’armée tchadienne en mars dernier, l’activité de Boko Haram a été réduite à un niveau qui pourrait être une promesse de l’élimination totale du groupe terroriste d’ici un an, estime dans un entretien exclusif à Sputnik le président et fondateur du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme.