Le projet SpoutnikPro a été réalisé pour la première fois au Mali

C’est Tarek Hafid, correspondant pour Sputnik France en Algérie, qui a animé la conférence.

© Sputnik . Tarek Hafid . Tarek Hafid Tarek Hafid

En interaction avec le public, les débats ont porté sur les défis que la pandémie de coronavirus et les conflits sociaux dans différentes régions du monde posent aux médias. La master class a été suivie par une vingtaine de participants, tous employés de sociétés de télévision, de radio, de médias classiques et de web-médias en provenance des différentes régions du Mali.

À l’issue de ce module, le porte-parole de Média Énergie, Kalilou Haidara, a fait part de ses impressions: «L’évènement a été vraiment utile pour nous et pour tous les autres et d’ailleurs on me demande depuis, pour quand est prévu le prochain. Nous avons été heureux d’avoir un dialogue avec un conférencier extraordinaire, M. Tarek Hafid. Le groupe Media Énergie se félicite d’avoir été au cœur de cet événement et remercie Sputnik de nous avoir fait confiance. Le meilleur est à venir».

«Cette conférence sur le rôle des médias en période de crise a été particulièrement enrichissante. A travers les questions de mes consœurs et confrères Maliens, j'ai pu constater leur intérêt pour le traitement de l'information dans des situations exceptionnelles comme la crise du Covid-19, la phase de transition politique ou encore la crise sécuritaire que traverse le Mali», a partagé Tarek Hafid.

Média Énergie est la plus grande entreprise privée de médias au Mali. La holding est composée de Radio Énergie FM 107.9 et de la chaîne de télévision Énergie TV, diffusant en mode 24/7.