Un foyer d’une maladie inconnue identifié au Sénégal, selon un journal local

Une maladie encore non identifiée frappe depuis quelques jours les pêcheurs dans l’ouest du Sénégal, non loin de la capitale du pays, Dakar, relate le journal local Dakar Actu. Les malades, quelque 300 personnes, ont été mis en quarantaine dans un stade.

Plus d’une centaine de cas d’une maladie inconnue dont les symptômes ressemblent à ceux de la gale ont été signalés ces dernières 24 heures entre les villes portuaires sénégalaises de Rufisque et Mbour, non loin de Dakar, a annoncé ce jeudi 19 novembre le journal Dakar Actu.

«On l’a remarqué à Mbour, cela fait plus de 10 jours. On a alerté, mais il n’y a pas eu de réaction de la part des autorités. La situation est très sérieuse […]. Plusieurs cas ont été détectés hier dans la soirée et les heures qui suivent risque d’être décisives», a indiqué Pierre Mboup, président du quai de pêche de Rufisque, cité par Dakar Actu.

Les malades ont des éruptions cutanées. Selon Sunugal24.net, le gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall, a décidé de les mettre en quarantaine au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Le stade accueille actuellement quelque 300 personnes présentant les symptômes, qui y ont été transférées de Toubab Dialaw, Yenn, Niangal, Ndépé, Ndiokoul Kaw.

Le stade est sécurisé, seule l’équipe médicale y a accès.

La cause de l’infection se trouverait en haute mer

La source de la maladie se trouverait en haute mer car seuls les pêcheurs qui allaient pêcher entre Rufisque et Mbour ont été infectés.

«D’après nos informations c’est une eau qui se trouve en haute mer qui serait à l’origine de cette maladie mystérieuse. C’est entre Mbour et Rufisque car seuls les pêcheurs qui ont eu à fréquenter ce secteur sont infectés ici à Rufisque», note Pierre Mboup.

Le maire de Rufisque, Gaye Abou Ahmad Seck, le préfet du département de Rufisque, Serigne Babacar Kane, et le chef du service médical régional, Mbaye Thiam, ont convenu d'organiser une réunion d'urgence ce 19 novembre au complexe El Hadj Ndiouga Dieng. Les représentants de l'industrie de la pêche sont aussi invités à la réunion, précise Dakar Actu.