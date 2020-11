DSK reprend du service dans l’humanitaire au Maroc

L’association Mekkil’ pour la protection de la mère et de l'enfant dans le monde rural du Maroc, présidée par Dominique Strauss-Kahn vient de lancer son premier projet pilote, Douars en vie, a rapporté le site d’information Atlasinfo. Le village Sraghna, dans la région de Marrakech, a été choisi pour recevoir ce projet de cinq ans qui sera étendu à d’autres douars en collaboration avec la Fondation Decathlon.

Tel que décrit par l’association Mekkil’, le projet-pilote ambitionne de contribuer à réduire les inégalités sociales et territoriales et de soutenir les populations les plus vulnérables en privilégiant l’expertise et le suivi à travers trois axes majeurs qui sont l’éducation, la santé et l’épanouissement personnel, notamment par le sport, en respectant l’environnement.

Un centre pré-scolaire lancé

Ainsi, Mekkil’ a inauguré le centre pré-scolaire Fath, dont elle assume la rémunération des deux institutrices et du réaménagement du bâtiment. «Grâce à ses actions, l’effectif des enfants a atteint 48 contre une vingtaine auparavant», a rapporté Atlasinfo. Après son réaménagement, l’association a doté le centre Fath d’une bibliothèque et l’a équipé de fournitures scolaires, manuels et jeux pédagogiques.

Présent à l’ouverture, Dominique Strauss-Kahn, accompagné des autorités locales et des représentants des entreprises partenaires du projet-pilote a distribué 50 vélos à des collégiens et des lycéens pour les aider à se déplacer facilement pour rejoindre leurs établissements scolaires.

«Vous devez étudier d’abord pour vous-mêmes, mais aussi pour votre famille et pour le Royaume tout entier», a-t-il lancé aux bénéficiaires, ajoutant que «ce projet pilote a vocation ensuite à être dupliqué dans d’autres douars».