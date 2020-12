Face au Covid-19, le couvre-feu prolongé en Tunisie jusqu'au 30 décembre

Les autorités tunisiennes ont annoncé ce dimanche 6 décembre leur décision de prolonger le couvre-feu, instauré le 20 octobre, jusqu’au 30 décembre pour endiguer ainsi la propagation du nouveau coronavirus qui a fait depuis le début de l’épidémie plus de 102.000 contaminations et environ 3.500 morts dans le pays.

Dans la version initiale de l'article, c'est le 31 mars et non le 30 décembre qui était mentionné. Cela a été modifié après que le ministère tunisien de la Santé a apporté des modifications à son communiqué partagé sur Facebook.

Le couvre-feu en vigueur en Tunisie depuis le 20 octobre pour limiter la propagation du nouveau coronavirus a été prolongé dans tout le pays jusqu'au 30 décembre, a annoncé dimanche 6 décembre le ministère de la Santé, dans un contexte social tendu marqué par de nombreuses manifestations.

Il reste interdit de circuler entre 20h00 et 05h00 tous les jours de la semaine et de rassembler plus de 30 personnes pour des évènements privés, selon un communiqué publié par le ministère sur sa page Facebook.

La Tunisie, pays d’environ 12 millions d'habitants, a recensé depuis le début de l’épidémie 102.991 cas de contamination par le nouveau coronavirus et 3.526 décès.

Plus tôt, le ministre tunisien de la Santé, Faouzi Mehdi, a annoncé que le pays comptait acquérir six millions de doses de vaccin anti-Covid destinés à trois millions de Tunisiens, soit 25% du total de la population.