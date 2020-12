La carte officielle américaine du Maroc inclut désormais le Sahara occidental

Samedi 12 décembre, deux jours après l'annonce par Donald Trump de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, l'ambassadeur américain au Maroc David Fischer a présenté à Rabat la carte du Maroc incluant les provinces du sud qui a été officiellement adoptée par le gouvernement américain, rapporte l'agence MAP.

«Je suis ravi de présenter la carte du Royaume du Maroc officiellement adoptée par le gouvernement américain», a souligné M.Fischer lors d’un point de presse tenu à l'ambassade américaine.

Cette carte est la «représentation tangible de la proclamation audacieuse faite par le Président Donald Trump il y a deux jours, qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara», a-t-il indiqué.

Il a, en outre, souligné qu’il comptait offrir cette carte comme présent au Roi Mohammed VI, en signe de reconnaissance du leadership «audacieux» du souverain et de son soutien à l’amitié profonde entre les États-Unis et le Royaume du Maroc.

Reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental

Jeudi 10 décembre, Donald Trump a annoncé la reconnaissance par Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental dans le sillage du rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.

Le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres «a une position inchangée» sur le Sahara occidental après la décision de Donald Trump, a déclaré ce jeudi 10 décembre son porte-parole Stéphane Dujarric.

«La solution à cette question peut toujours être trouvée sur la base des résolutions du Conseil de sécurité», a-t-il détaillé.

Une décision risquant une escalade du conflit armé

Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que la décision de Donald Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et d'y ouvrir un consulat américain menaçait la stabilité régionale et pouvait provoquer une nouvelle escalade du conflit armé dans le Sahara.

Le ministère a souligné qu'une solution juste et durable du problème du Sahara occidental n'était possible que sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu et dans le cadre des procédures conformes aux principes et objectifs de la Charte des Nations-unies.

Le Sahara occidental

Le Sahara occidental est un territoire dans le nord-ouest africain. En 1884, la région est devenue une colonie espagnole. En 1973, le Front populaire de libération du Sahara occidental (Polisario) a été créé sur son territoire. En 1975, un accord a été signé à Madrid sur le transfert du nord du Sahara occidental sous la juridiction du Maroc et du sud, sous celle de la Mauritanie.

À l'heure actuelle, près de 80% du territoire du Sahara occidental sont contrôlés par le Maroc et le reste par le Front Polisario qui y a proclamé la République arabe sahraouie démocratique.

Un cessez-le-feu a été signé en septembre 1991 sous l'égide de l'Onu, après 16 ans de guerre. Les négociations menées par l'Onu et impliquant le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie sont suspendues depuis plusieurs mois.