Un policier marocain violemment percuté par un conducteur qui a pris la fuite - vidéo

La police marocaine a annoncé l’arrestation de l’automobiliste qui a renversé un policier à Casablanca puis pris la fuite, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), relayé par le site Bladi.net. Une vidéo montrant l’accident a été largement diffusée via les réseaux sociaux depuis mardi 15 décembre, jour de l’incident.

La séquence montre deux agents de police en train d’organiser la circulation. Tout à coup, une voiture de couleur noire surgit. L’un des deux agents fait signe à l’homme au volant de se garer sur le côté. C’est à ce moment-là que ce dernier lui a foncé dessus, le renversant avant de prendre la fuite.

Selon la DGSN, les enquêteurs n’ont pas mis longtemps à identifier le mis en cause. L’individu a été arrêté par la police judiciaire de Moulay Rachid et «poursuivi pour agression délibérée, refus d’obtempérer et défaut d’assurance».