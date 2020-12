Accord Maroc-Israël: des avocats marocains anti-normalisation font appel à la justice

«Nous espérons que la Cour de cassation assumera ses responsabilités et déclarera nuls et non avenus les accords signés» entre Rabat et Tel-Aviv, a déclaré un des avocats marocains membres du groupe qui a déposé un recours en vue de les annuler, selon une vidéo publiée par l’Observatoire marocain contre la normalisation.