Normalisation avec Israël: Biden va-t-il maintenir les engagements US envers Abou Dhabi, Khartoum et Rabat?

Washington et Tel-Aviv renforceront leur partenariat sécuritaire «en s’appuyant sur le succès des accords de normalisation conclus par Israël avec les Émirats, Bahreïn, le Soudan et le Maroc», a affirmé le secrétaire d’État américain à la Sécurité nationale. Mais, la question sur les engagements US reste posée.