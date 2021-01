Maroc: «le pain commercial serait à l'origine du cancer», avertit la Fédération des droits du consommateur

«Le pain commercial est néfaste pour le consommateur et serait à l’origine du cancer et d’autres pathologies tels que l’eczéma et différents types d’allergies», alerte la Fédération marocaine des droits du consommateurs dans une note, appelant les autorités à réglementer ce secteur.

Le document signale des «dysfonctionnements et irrégularités dans la fabrication du pain commercialisé», rapporte le journal L’Opinion qui affirme avoir reçu une copie dudit communiqué.

Selon la fédération, «le pain commercial est néfaste pour le consommateur et serait à l’origine du cancer et d’autres pathologies tels que l’eczéma et différents types d’allergies».

Quelles sont les raisons?

La FDCM explique que «les produits céréaliers employés, tel que le blé, sont modifiés génétiquement par rapport au blé original, ajoutant que ce changement a permis une hausse de productivité pour les producteurs».

Ceci est aggravé par «l’usage de la levure chimique, et du chlore dans l’eau, à l’élimination de fibres alimentaires et à l’augmentation des quantités de sucre et de sel à des proportions extravagantes (plus de trois grammes de sucre dans chaque unité de pain)».

De plus, «le blé, aussi bien celui importé que celui produit localement, contient des niveaux excessifs de pesticides, ce qui serait en mesure de le rendre cancérigène».

Enfin, la fédération pointe la «quasi-absence du contrôle de qualité et du respect des normes sanitaires» et appelle à règlementer ce secteur en contrôlant l’utilisation des pesticides par les agriculteurs, les moulins, les boulangeries et la qualité des produits importés.