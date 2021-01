Une centaine de djihadistes tués lors d'une opération franco-malienne en janvier

Une centaine de djihadistes ont été tués et une vingtaine d'autres capturés lors d'une opération militaire franco-malienne menée en janvier dans le centre du Mali, ont annoncé mardi 26 janvier les Forces armées maliennes.

«Une centaine de terroristes neutralisés, une vingtaine capturés et plusieurs motos et matériels de guerre saisis» durant l'opération Éclipse menée du 2 au 20 janvier par l'armée malienne et la force française Barkhane, a précisé l'armée malienne sur son site Internet, confirmant des informations antérieures de source proche du dossier.

​L’opération avait pour but de «bouter l’ennemi hors de ses zones de refuge» et concernait les localités de Serma, Boulkessi, Foulssaret et Doni.

Cité par le site, le colonel Jean Baptiste, de la force Barkhane, a indiqué que lors de la première partie de l’opération les soldats maliens et français se sont entraînés pour mieux se connaître sur le terrain. La deuxième partie de l’opération consistait à «dénicher les terroristes dans le Gouma malien jusqu’à la frontière burkinabè».