Au Cameroun, un drame familial ouvre un débat sexiste autour du test de paternité

C'est moi où les femmes deviennent de plus en plus infidèles, bien plus que les hommes et trouvent un moyen de justifier celà ?

En tout cas le test d'ADN coûte 150k voir moins au Cameroun. Cela peut éviter le suicide à quelques-uns. Courage compères elles ont pris le pouvoir. https://t.co/yRTXS6UCtY