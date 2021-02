Un député tunisien veut imposer à tous les vols internationaux de faire une escale de 15 min dans sa ville natale

Dans le but d’insuffler un trafic plus élevé à l’aéroport de sa ville natale, un député tunisien de la Coalition de la dignité, d’obédience islamiste, a surpris lundi 8 février ses collègues à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) en proposant une idée qui sonne comme une première dans toute l’histoire de l’aviation civile mondiale.

«Une décision qui ne coûtera rien»

En effet, lors d’une intervention en la présence du ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, le député Nidhal Saoudi a montré une carte présentant tous les vols internationaux en partance des différents aéroports du pays et qui se croisent tous au-dessus de sa ville natale Tabarka, dans le nord-ouest du pays, et s’adresse comme suit au ministre:

«J’ai une proposition à vous faire et que vous pouvez mettre en œuvre dès votre retour dans votre bureau au ministère», déclare M.Saoudi. «Étant donné que tous ces vols se croisent au-dessus de Tabarka, vous pouvez imposer à tous les avions qui les exécutent de faire une escale de 15 minutes dans l’aéroport de la ville. Si l’avion trouve des passagers, il les embarque, sinon il continue son trajet».

Et d’ajouter que «c’est une décision simple et qui ne coûtera strictement rien à l’État tunisien».

En réponse à la proposition du député, le ministre a rétorqué que «le meilleur moyen de rentabiliser les aéroports intérieurs du pays [comme celui de Tabarka, ndlr] est de booster le transport des marchandises».