Al Qaïda tente de récupérer le Hirak en appelant à «mener à terme la révolte»

«Parachever le Hirak afin de se débarrasser du pouvoir et d’instaurer la charia.» Dans un communiqué rendu public par Al Qaïda au Maghreb islamique*, l’organisation terroriste d’Abou Oubaida Youcef el Annabi appelle à la reprise des marches pacifiques en Algérie et à soutenir ceux qui ont pris les armes contre le régime.

Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI)* s’est lancée dans une opération de récupération politique du Hirak. Dans un document intitulé «Communiqué sur les événements djihadistes et politiques récents en Algérie» daté du 17 janvier dernier, l’organisation terroriste appelle à «mener à terme la révolte» en Algérie –ce qui signifie reprendre le Hirak populaire qui a pris forme en février 2019.

«Message aux personnes libres en Algérie: l’histoire a démontré que les peuples qui mènent une révolution inaboutie ont plus à perdre que ceux qui restent inactifs. Les contre-révolutions seront plus fortes et dominantes […] Les revendications légitimes de la révolte (Hirak) se sont limitées à la réforme du système de gouvernance mais pas au déracinement du système. La issaba [gang] criminelle, inspirée par les démons des contre-révolutions appartenant à l’axe du mal du Golfe, avec à leur tête Mohammed Ben Zayed et Mohamed Ben Selmane [princes héritiers d’Abu Dhabi et d’Arabie saoudite] a compris que la révolte ne représentait pas un danger existentiel et ne menaçait pas leurs intérêts», indique le communiqué.

Publié le jour même par le Jihadology, un centre d’études et de documentation américain sur le terrorisme, ce texte porte le logo d’Al Andalus, le média de propagande d’AQMI*.

S’adressant à l’opinion publique, l’organisation terroriste précise avoir arrêté, dès le début du Hirak, «toute activité qui pourrait être utilisée par la issaba militaire comme prétexte contre vous».

Aveux de faiblesse

Interrogé par Sputnik, Djalil Lounnas, professeur en relations internationales à l’université américaine Al Akhawayn d’Ifrane (Maroc), spécialiste des groupes terroristes en Afrique du Nord et au Sahel, estime qu’Al Qaïda au Maghreb islamique* surfe sur la situation politique. «AQMI* considère que le Hirak n’a pas abouti et qu’il est temps d’aller au bout de la révolte, constate-t-il. Ils disent "conjuguons nos efforts, vous pacifiquement et nous par les armes, pour faire plier le pouvoir".»

«Pour eux, le fait que le Hirak n’ait pas abouti n’a servi qu’à renforcer le régime. C’est clairement une opération de récupération qui vise à imposer au Hirak une étiquette islamiste», souligne Djalil Lounnas.

Pour ce spécialiste des groupes terroristes, l’argument de la trêve engagée depuis le début du Hirak est un aveu de faiblesse. «C’est une façon de justifier leur incapacité à mener des opérations sur le terrain armé. Mais la réalité est tout autre. Nous constatons que cette organisation est sur la défensive et n’a pas les moyens de mener des opérations armées d’envergure.»

Récupération djihadiste

Le professeur fait remarquer que depuis la désignation d’Abou Oubaida Youcef el Annabi pour remplacer Abdelmalek Droukdel, alias Abou Moussab Abdelwadoud, éliminé par l’armée française lors d’une opération menée le 3 juin 2020 dans la région de Tessalit au nord du Mali, le nouveau chef d’AQMI* fait profil bas. À l’inverse d’Iyad Ag Ghali, qui dirige le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM)*, qui est pourtant la filiale d’AQMI au Sahel.

Concernant l’authentification de ce communiqué, Djalil Lounnas croit en sa crédibilité. «Ce document a été publié sur le site de Jihadology, centre créé et géré par Aaron Y. Zelin, un spécialiste des mouvements terroristes. Ce centre est réputé pour son sérieux et sa rigueur. À mon avis, la source est fiable», estime-t-il. AQMI*, à travers son média de propagande Al Andalus, reconnaît avoir subi des pertes dans ses rangs ces derniers mois.

«Les tyrans militaires ont intensifié leurs opérations dans plusieurs régions montagneuses. Durant ces campagnes, un certain nombre de soldats du gang criminel ont été tués et quelques moudjahidines sont morts en martyrs dans les montagnes de Jijel, Tipaza et Khenchela. À leur tête, le moudjahid Hocine Abou Moussa Jijeli, connu sous le nom d’Abi Achebal el Maghrbi, tué dans la région de Jijel», indique le communiqué.

S’il est vrai que des opérations militaires ont visé les maquis d’AQMI* à Jijel et Khenchela, l’offensive de l’armée algérienne de Messelmoune dans la wilaya (département) de Tipasa (150 kilomètres à l’ouest d’Alger) avait ciblé les résidus de Djound el Khilafa, un groupe armé affilié à l’État islamique* –une information rapportée en exclusivité par Sputnik. Six terroristes affiliés à Daech* avaient été éliminés lors de cette opération de grande envergure menée début janvier 2021.

«À travers ce communiqué, AQMI* fait de la récupération politique et de la récupération djihadiste. C’est typique de la démarche d’Al Qaïda*, qui n’hésite pas à s’approprier les attentats commis par d’autres organisations terroristes. C’est un aveu de faiblesse», ajoute Djalil Lounnas.

Il estime que la question principale est de savoir si AQMI* a l’intention et les capacités de passer à l’action sur le territoire algérien.

«Vous êtes sortis "sur le chemin de Dieu" faire votre révolution contre l’injustice, il est nécessaire d’aller jusqu’au bout, d’envahir les palais des tyrans et d’extirper les racines de ce système de gouvernance. Il n’y aura pas de réussite pour le peuple si les mêmes personnes continuent à gouverner. Vous constatez les répercussions de l’abandon des espaces publics et des concessions faites au "gang". Il faut se révolter comme un seul homme et rendre l’Algérie verte, celui qui peut faire le djihad doit s’y atteler car c’est un devoir. Vos frères moudjahidine (terroristes) se sont révoltés contre le régime plus d’un quart de siècle, vous devez les soutenir en étant dans leurs rangs, les autres doivent organiser des protestations. Par la résistance pacifique et armée, nous recouvrirons nos droits», insiste AQMI*.

Pour le spécialiste des organisations terroristes, ce communiqué vise surtout à entretenir l’amalgame sur la nature même du Hirak et de faire croire que la tendance islamiste a pris les rênes du mouvement citoyen. Il est ainsi exigé de «soutenir les revendications des Algériens libres et honnêtes qui aspirent à vivre dans un système juste basé sur la charia islamique».

Un appel au soulèvement qui s’oppose aux principes portés par le Hirak depuis sa création en février 2019.

* Organisation terroriste interdite en Russie.