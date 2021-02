L’Algérie serait en passe de recevoir de Russie le premier des 16 Su-30MKA achetés en 2019

Annoncé en septembre 2019 par le site algérien d’information militaire Menadefense, le contrat entre l’Armée nationale populaire (ANP) et le constructeur russe Soukhoï portant sur l’acquisition de 16 chasseurs lourds Su-30MKA (Flanker-C) serait arrivé à sa phase finale. En effet, selon Military Watch Magazine, le premier appareil est sur le point d’être livré.

«L'ANP s’apprête à recevoir un premier appareil d’un escadron de 16 chasseurs lourds Su-30MKA (Flanker-C) pour renforcer sa flotte opérationnelle de 58 aéronefs de même type», annonce le média.

«L’épine dorsale de l’Armée de l’air»

Selon Menadefense, le contrat a été signé lors du Salon international aérospatial de Moscou (MAKS) qui s’est tenu entre le 27 août et le 1er septembre 2019. Il comprend également un kit de modernisation pour les Su-30MKA déjà en service en Algérie.

Sollicité par Sputnik, le directeur de Menadefense, Akram Kharief, également expert en questions stratégiques et sécuritaires, explique l’intérêt de l’intégration du Su-30MKA (Flanker-C) dans les forces de frappe aérienne de l’ANP.

Lors de l'exercice un Su-30MKA avait des SAP-518, c'est un système de guerre électronique. Sa mission est de brouiller les défenses aériennes lors des missions d'attaque au sol en imitant les signatures électroniques tout en générant de fausses cibles dans les capteurs ennemis. pic.twitter.com/xfIqwOYRgr — Dr.WatsonFDZ (@DWatsonfdz) January 20, 2021

​«L’armée algérienne a opté en 2007 pour le chasseur Su-30MKA (Flanker-C)», informe M.Kharief, soulignant que «la flotte des Su-30MKA est l’épine dorsale de l’Armée de l’air algérienne».

Et d’expliquer que «les Su-30MKA assurent une domination aérienne, l'escorte des bombardiers, l'interception d’appareils ennemis et enfin les frappes contre des objectifs au sol avec des bombes et des missiles intelligents».

4/ Les Su-30MKA, Su-24MK2 et Mig-29M2 peuvent utiliser quasiment le même éventail d'armement Air-Sol. pic.twitter.com/EtyXfeWeMM — Dr.WatsonFDZ (@DWatsonfdz) January 25, 2021

La livraison des MiG-29M/M2 «a commencé»

Selon Menadefense, le commandant de l’Armée de l’air algérienne, le général-major Hamid Boumaïza, qui a conduit la délégation algérienne au salon MAKS 2019, a également conclu un autre contrat relatif à l’achat de 14 MiG-29M (monoplace) et MiG-29M/M2 (biplace). Akram Kharief affirme que la livraison de ces appareils «a déjà commencé».

«En 2020, l'Algérie a reçu ses premiers aéronefs d’un escadron de MiG-29M/M2 qui serviront à remplacer les MiG-29S et les MiG-25 qui seront prochainement mis hors service», a-t-il annoncé le 18 février. Selon lui, «une première photo de l’un de ses MiG-29M/M2 effectuant un vol d’essai à l’usine de Loukhovitsy près de Moscou et immatriculé FB-99 a été publiée début février».

[MiG-29M2/Algérie] On avait déjà eu un aperçu, maintenant il n'y a plus de doutes possibles: une première photo claire d'un MiG-29M2 (registre FB-99) destiné à l'Algérie.



Photo@Юрия Юдаева pic.twitter.com/GLsZoeCexQ — Red Samovar (@Strike_Flanker) February 1, 2021

Le montant de ces deux contrats est estimé entre 1,8 et 2 milliards de dollars, pièces de rechange et armements compris, précise Menadefense.

Vers l’acquisition de Su-57, Su-35 et Su-34?

Par ailleurs, le directeur de Menadefense confirme «l’existence de négociations entre l’Algérie et la Russie sur l’acquisition d’un escadron de 14 appareils de l’avion furtif de 5e génération Su-57».

«L’Algérie sera ainsi le premier pays d’Afrique à posséder ce genre d’appareils et le troisième dans le bassin méditerranéen après l’Italie et Israël qui disposent de F-35 américains, ce qui constitue une importante évolution stratégique dans cette région», souligne Akram Kharief.

En décembre 2019, la même source rapportait que l’Armée de l’air algérienne avait conclu deux autres contrats pour l’acquisition de 14 bombardiers à long rayon d’action Su-34 et de 14 appareils Su-35. Deux autres contrats en option pour l’achat de Su-34 et Su-35 (respectivement 14 appareils) avaient également été signés dans le but de remplacer les avions qui seront retirés dans les prochaines années, précise le média.