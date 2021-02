Un mutant tunisien du Covid-19? Le directeur de la Santé de Tunis «sûr à 98%» qu’il n’existe pas

Le samedi 20 février, le directeur général de la Santé publique en Tunisie, Fayçal Ben Salah, a laissé entendre lors d’une conférence de presse à Tunis qu’un mutant tunisien du virus du Covid-19 avait été découvert. Cette information a semé la panique dans le pays, amenant les Tunisiens à se poser des questions sur l’efficacité même des vaccins anti-Covid. Cette peur a été amplifiée par la décision des autorités algériennes de fermer les frontières nord-est du pays.

Or, dans une déclaration ce jeudi 25 février à Mosaïque FM, le directeur de la Santé de Tunis, Tarek Bennaceur, a affirmé que les autorités sanitaires du pays «sont actuellement sûres à 98%» qu’il n’y a pas de variant tunisien du Covid-19.

«Les résultats du séquençage de l’ADN sont catégoriques»

«Les résultats des analyses par la méthode de séquençage de l’ADN du virus actuellement en circulation en Tunisie sont catégoriques», affirme le Dr Bennaceur. «Ce n'est qu'un soupçon d'existence d'une nouvelle souche, et nous sommes certains aujourd'hui à 98% qu’il n’y a pas de mutant tunisien du Covid-19», ajoute-t-il, soulignant que le vendredi 26 février «les résultats des recherches seront rendus officiellement publics».

Par ailleurs, au-delà des analyses par séquençage de l’ADN, Tarek Bennaceur rappelle que «tous les indicateurs de la situation sanitaire sont positifs dans le gouvernorat de Tunis et dans tous les États de la République». «Il y a eu une nette diminution du nombre de contaminations quotidiennes et les personnes qui tombent malades ne nécessitent pas d’hospitalisation ceci en plus de la diminution du nombre de décès».

«Ces indicateurs sont des preuves en soi de l’inexistence d’un mutant national du Covdi-19», souligne-t-il.

Depuis le début de l’épidémie en mars 2020 en Tunisie, 230.443 cas de contamination confirmés au Covid-19 ont été enregistrés, selon un dernier bilan du ministère de la Santé. La même source indique que 192.282 personnes ont guéri et 7.869 sont décédées.