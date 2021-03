Des membres du gouvernement ivoirien vaccinés pour donner l’exemple

La campagne de vaccination ivoirienne est la première dans le monde avec des vaccins de mécanisme Covax.

«Nous avons tenu en tant qu’autorité à montrer l’exemple pour encourager chaque Ivoirien et Ivoirienne appartenant au public qui est en première ligne et qui fait face au Covid-19 à venir après nous se faire vacciner», a déclaré M. Achi avant d’ouvrir officiellement la campagne de vaccination contre le Covid-19.

Les ministres Touré Mamadou, Amichia François, Raymonde Goudou Koffi, le chef d’État-major des armées Lassina Doumbia, le directeur général de la police nationale Youssouf Kouyaté et plusieurs autorités militaires ont montré l’exemple en suivant le circuit visant à se faire enregistrer, vacciner et être admis dans une salle d’observation pendant plus d’une dizaine de minutes.

Première campagne Covax dans le monde

Patrick Achi a souligné qu’en accomplissant «ce devoir de protection patriotique», ces acteurs de la première ligne, parce qu’ils seront protégés contre le Covid-19, pourront alors permettre un retour progressif à la normale dans le pays et un meilleur accès pour les Ivoiriens et pour les Ivoiriennes aux services de santé, d’éducation et de protection.

La Côte d’Ivoire a réceptionné, vendredi 26 février, 504.000 doses de vaccins AstraZeneca, une première dotation s’inscrivant dans le mécanisme Covax -l’initiative mondiale qui travaille avec les gouvernements et les fabricants pour garantir que les vaccins Covid-19 soient disponibles dans le monde entier, tant pour le pays à revenus élevés que pour les pays à faibles revenus.

Cette première phase de la campagne de vaccination sera dirigée vers le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, et les enseignants. La campagne se déroulera sur dix jours sur les sites de l’Institut national d’hygiène publique (INHP) à Treichville, les quatre antennes INHP d’Abidjan, le Palais des sports de Treichville et bien d’autres sites au niveau des structures sanitaires des forces de défense et de sécurité.