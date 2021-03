Le Maroc approuve l’utilisation du vaccin anti-Covid russe Spoutnik V

Le Comité national technique de vaccination du Maroc a annoncé avoir donné son feu vert à l’utilisation des vaccins russe Spoutnik V et américain Johnson & Johnson dans le pays.

Le vaccin russe contre le coronavirus, Spoutnik V, et le vaccin américain de Johnson & Johnson peuvent désormais être utilisés sur le territoire marocain, a annoncé ce mardi 9 mars à Sputnik Moulay Saïd Afif, membre du Comité national technique et scientifique consultation de vaccination.

Selon M.Saïd Afif, le Comité a autorisé d’utiliser ces deux vaccins parce qu’ils sont efficaces et faciles à stocker.

Le conseiller du ministre marocain de la Santé, Rachid Khadari, a pour sa part déclaré à Sputnik que le pays prendrait une décision concernant la vaccination de la population avec ces deux vaccins d’ici quelques jours.

Quatre vaccins enregistrés au Maroc

Les autorités marocaines avaient précédemment enregistré les vaccins de Sinopharm et d’AstraZeneca. Le royaume s’est déjà réservé 66 millions de doses de ces vaccins ce qui permettra d’immuniser au moins 33 millions de personnes.

Depuis le début de la campagne de vaccination le 28 janvier, plus de quatre millions de personnes ont été vaccinées.

Plus de 486.000 cas de Covid-19 ont été signalés au Maroc depuis le début de la pandémie, d’après les données du ministère de la Santé. Plus de 8.690 patients sont décédés et 473.000 se sont rétablis.