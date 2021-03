Le Président algérien fixe une date pour les législatives

Les élections législatives anticipées se dérouleront en Algérie le 12 juin sur décision du Président Abdelmadjid Tebboune, a déclaré ce jeudi 11 mars la présidence algérienne sur Facebook.

«Conformément à l'article 151 de la Constitution, le Président de la République Abdemadjid Tebboune, a signé aujourd'hui le décret présidentiel N°01/96 sur l'organisation des élections législatives le samedi 12 juin 2021», a indiqué la présidence.

Le 18 février, Abdelmadjid Tebboune a dissous l’Assemblée populaire nationale (APN), la chambre basse du parlement, et a annoncé des élections locales et législatives anticipées pour faire face à la crise politique, économique et sanitaire qui ébranle le pays.

Le 21 février, il a procédé à un remaniement partiel de son gouvernement, très attendu, mais sans changement majeur, à la veille du 2e anniversaire du mouvement de protestation populaire du Hirak.

Lors du scrutin du 12 juin, les Algériens devront élire pour cinq ans les 462 députés de la huitième législature de l'Assemblée populaire nationale.