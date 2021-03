Le ministre tunisien de la Santé se fait vacciner avec le Spoutnik V – photos

En pleine campagne de vaccination contre le Covid-19, Faouzi Mehdi, ministre de la Santé de la Tunisie, s’est fait immuniser le 21 mars avec le Spoutnik V. Il a affirmé s’être inscrit sur le portail spécial de vaccination evax.tn et a appelé ses compatriotes à suivre son exemple.

Alors que la campagne de vaccination a débuté en Tunisie, le ministre de la Santé Faouzi Mehdi s’est fait injecter le vaccin russe anti-Covid-19 Spoutnik V.

«Le ministre est allé à Ariana [en périphérie de Tunis, ndlr] où il a reçu sa première dose du vaccin Spoutnik V» le 21 mars, a indiqué l’institution sur Facebook en diffusant également des photos.

Âgé de 60 ans, le ministre s’était précédemment enregistré sur le portail de vaccination evax.tn. Après avoir été piqué, M.Faouzi a appelé ses compatriotes à s’y inscrire.

Lancement de la campagne de vaccination

La campagne de vaccination a été lancée dans le pays le 13 mars avec l’injection du médicament russe au personnel soignant en contact direct avec les malades atteints du Covid-19.

En dix jours, au moins 12.496 personnes ont été vaccinées et 3.571 l’ont été le 21 mars. La vaccination est désormais disponible pour les plus de 75 ans, a fait savoir l’institution dans une publication.

Les 30.000 premières doses du Spoutnik V, toutes destinées au personnel médical, sont arrivées en Tunisie le 9 mars avec une autorisation de commercialisation exceptionnelle et provisoire délivrée par les autorités sanitaires.

Le vaccin a été homologué dans le cadre de la procédure d'autorisation d'utilisation d'urgence en Tunisie, le troisième pays d'Afrique à l’enregistrer.

Vaccins autorisés

À part le Spoutnik V, les vaccins Pfizer, AstraZeneca et CoronaVac, mis au point en Chine, sont également autorisés dans le pays.

Par ailleurs, Faouzi Mehdi a informé que la Tunisie allait recevoir quatre millions de doses gratuites de différents vaccins dans le cadre du dispositif COVAX de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), créé au bénéfice des pays les plus démunis.

Selon les données du ministère de la Santé du 21 mars, plus de 245.000 cas de contamination ont été recensés en Tunisie depuis le début de la pandémie, et plus de 8.500 décès sont à déplorer.