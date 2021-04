Rencontres d’Abidjan: «les gens ont commencé à saisir l’importance des arts»

L'édition 2021 des Rencontres internationales d'arts numériques et visuels (Riana) d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, ont donné leur coup d'envoi. L’Ivoirien Trazié Lucien, dit LTG, a séduit avec un salon fabriqué à partir du métal d’anciennes baignoires récupérées dans des décharges. Les canapés et les fauteuils de ce salon sont habillés de pagnes qui donnent une touche africaine à l’œuvre.

«Je veux faire de cet art visuel une fierté ivoirienne qui transforme les frontières», a expliqué le designer ivoirien, piqué par le virus de l’art depuis la France.

À base de marc de café récupéré chez des amis qui consomment des capsules Nespresso, l’artiste plasticien sénégalais Pascal Nampémania Traoré a présenté deux toiles pour attirer l’attention du public sur la question du gaspillage. Pour lui, le reste de café après consommation peut être valorisé.

«Nos objectifs en matière de visibilité ont été atteints. Nous nous sommes trouvés dans l’obligation de filtrer le public à cause de la crise sanitaire. Les gens ont commencé à saisir l’importance des arts, et cela est de bonne guerre pour notre pays», s’est-il réjoui.

L’Ivoirien Jacobleu, initiateur des Riana, s’exposait lui aussi. Il a présenté des œuvres qui promeuvent les valeurs de paix, d’engagement social et de culture africaine.

Plusieurs œuvres d’art numériques et visuelles sont exposées à la Villa Alfira aux II Plateaux, à la Fondation BJKD à Cocody et à Cap-Sud, à Marcory à l’occasion de ce festival qui court jusqu’à fin avril et dont le but est de contribuer au développement des nouvelles technologies liées au digital et aux arts.