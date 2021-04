Soutien russe, investissements européens: la Centrafrique face à la reconstruction

En évoquant auprès de Sputnik les «grands projets» dédiés à la reconstruction de la Centrafrique, un responsable politique a tenu à mettre en valeur le rôle de la Russie ainsi que l’intérêt porté en termes d’investissements, notamment européens. Il s’agit d’«énormes marchés et d’énormes opportunités» qui s’ouvrent.

Dans le contexte de la reconstruction économique et sociale de la République centrafricaine lancée depuis quelques années, de nombreux plans se dessinent concernant la coopération internationale et les investissements à venir.

Auprès de Sputnik, le ministre délégué général centrafricain des Grands travaux et des Investissements stratégiques, Pascal Koyagbele, évoque «d'énormes marchés et d’énormes opportunités» dans les domaines de construction de nouvelles villes, de routes, d’aéroports et du chemin de fer.

De l’agriculture aux diamants

Parmi les entreprises russes qui portent de l’intérêt envers ces projets, M.Koyagbele cite la société Rennaissance, ainsi que plusieurs entreprises du domaine des mines comme AGD Diamonds et «d’autres acteurs s’intéressant à l’or, aux diamants et à d’autres ressources stratégiques dont [le pays] dispos[e] en abondance».

Quant aux pays européens intéressés par des investissements en Centrafrique, le ministre délégué confirme qu’il y en a beaucoup, mentionnant l’Allemagne, la Norvège et le Royaume-Uni tout en précisant que «la primeur va aux entrepreneurs russes».

«On est en train de travailler sur différentes formules de financements avec des banques russes, on est en discussion avec l’État russe, avec des banques publiques et privées, pour avoir un avantage de financement et puis on a plein de garanties à offrir», poursuit-il.

C’est avant la fin de l’année que la Centrafrique envisage le lancement de ces projets. À ce titre, le ministre délégué prévoit de présenter des offres aux Russes lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui se tiendra du 2 au 5 juin. En outre, avant le 15 mai, la visite de plusieurs opérateurs privés et de grandes enseignes, tous de Russie, devra avoir lieu à Bangui, la capitale.

Le domaine agricole s’annonce également prometteur. Tout en constatant «une très forte demande de poulets», M.Koyagbele souligne qu’il s’agit d’un «marché à peu près de 15 milliards de dollars», ces animaux n’étant élevés que «pour la sous-région (notamment le Congo, ndlr)».

«Le Président Touadera a de grandes ambitions dans le domaine de production de poulets donc [nous cherchons également] à approcher les producteurs de poulets de la Russie qui sont de grands producteurs», explique-t-il.

Le Tchad voisin

Face à la situation dans la République voisine du Tchad, secouée par les offensives des rebelles dans le nord qui ont coûté la vie au Président Idriss Deby, la Centrafrique se dit sécurisée, évoquant un soutien de la Russie.

«Nous avons la chance que beaucoup n’ont pas, c’est d’avoir cette relation spéciale avec la Russie», poursuit le ministre délégué.

Ainsi, les mesures additionnelles que la Centrafrique prévoit d’établir ne sont pas liées au Tchad, mais à la sécurisation durable du pays visant à «permettre aux opérateurs économiques de pouvoir s’épanouir en toute sécurité».

«C’est un plan qui a été pris par le Président de la République avec les autorités russes pour faire face à toute menace», explique-t-il.