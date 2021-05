Éruption du mont Nyiragongo en RDC entre jets de lave et scènes de panique - images

Le volcan Nyiragongo est bel et bien en éruption !

Les laves ont été signalées vers kanyaruchima et non loin de l'aéroport de Goma.

Les populations périphériques migrent actuellement vers le sud de la ville.@benjimk @Com_mediasRDC @StanysBujakera @pascal_mulegwa #volcan pic.twitter.com/7VavKcDp8w