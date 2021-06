Partenariat France-Côte d’Ivoire: lancement du projet Agora pour la jeunesse ivoirienne

Le ministre délégué français en charge du Commerce extérieur et de l’Attractivité Franck Riester a annoncé, au terme d’une visite de trois jours en Côte d’Ivoire, la mise en place de projets Agora pour la jeunesse ivoirienne.

Franck Riester, le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères en charge du Commerce extérieur et de l’Attractivité, a annoncé vendredi 4 juin dernier, à l’issue d’un entretien avec le Premier ministre ivoirien à Abidjan, un partenariat entre la France et la Côte d’Ivoire. Cette initiative, baptisée Agora, est un système de recherche mondiale en ligne sur l’agriculture qui permettra d’accompagner la jeunesse ivoirienne en la formant à se bâtir un avenir durable.

«Notre séjour a permis de voir comment la jeunesse pourrait être soutenue à travers différentes initiatives privées par des projets Agora, une initiative que nous souhaitons entreprendre avec la Côte d’Ivoire pour le bien-être de cette jeunesse», a indiqué Franck Riester qui achevait une visite de trois jours en terre ivoirienne.

Dans la dynamique de la coopération entre les deux États, le ministre français a ajouté que son pays envisageait de stimuler davantage les échanges commerciaux, à travers des chaînes de valeur et de production. Ce afin d’accroître les exportations entre la France et la Côte d’Ivoire, mais aussi entre la Côte d’Ivoire et le reste du monde.

«Le gouvernement français réaffirme sa volonté d’accélérer et de renforcer un partenariat gagnant-gagnant sur plusieurs axes entre la France et la Côte d’Ivoire en mettant l’accent sur le renforcement des liens entre les secteurs privés français et ivoirien pour mieux financer l’économie», a promis l’émissaire du gouvernement français.

Il a précisé avoir eu une rencontre en ce sens avec Bpifrance, banque publique d’investissement, destinée à rapprocher les jeunes entrepreneurs français et ivoiriens pour encourager les investissements privés français en Côte d’Ivoire dans un contexte très concurrentiel.

Franck Riester, accompagné d’une délégation d’entreprises françaises, a effectué un séjour du 2 au 4 juin en Côte d’Ivoire. Cette visite a permis de renforcer les liens entre les secteurs privés français et ivoiriens.

La Côte d’Ivoire est le premier partenaire commercial de la France au sein de la zone franc CFA. Le pays est un acteur essentiel de la stratégie du Président français Emmanuel Macron pour le «renouveau du partenariat» entre l’Afrique et l’État français.