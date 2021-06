Rwanda: lancement d'une nouvelle campagne de vaccination ciblant les personnes âgées  

Le gouvernement rwandais vient de lancer une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 ciblant uniquement les personnes âgées de 75 ans et plus.

Un total de 100.600 nouvelles doses du vaccin Pfizer seront administrées, à partir de mardi, dans différents centres de santé à travers le pays, l’objectif étant de protéger les personnes âgées, particulièrement vulnérables face au virus, a déclaré à la presse le directeur du Centre de communication sanitaire du Rwanda, Julien Mahoro Niyingabira.

Selon le responsable, cette nouvelle campagne a été lancée après la réussite de la phase initiale du Programme national de vaccination contre le Covid-19, dont le coup d'envoi a été officiellement donné le 5 mars dernier.

Depuis début mars, plus de 300.000 personnes ont reçu les deux doses de vaccin nécessaires à la vaccination complète, soit près de 3% de la population.

Les vaccins administrés au Rwanda, à savoir AstraZeneca et Pfizer, ont été reçus dans le cadre du mécanisme Covax, créé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au bénéfice des pays les plus démunis dans la course à l'immunisation.

Le gouvernement rwandais prévoit de vacciner au moins 60% de sa population en deux ans, soit quelque 8 millions de personnes, pour atteindre l'immunité collective, selon Tharcisse Mpunga, le ministre d'Etat en charge des soins de santé primaires au ministère de la Santé.

Pays de 12 millions d’habitants, le Rwanda a enregistré à ce jour 27.245 cas de contamination au coronavirus, dont 26.225 guérisons et 360 décès.