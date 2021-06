Un expert marocain étrille la résolution votée par le Parlement européen contre le Maroc

Le Parlement européen a voté jeudi 10 juin une résolution rejetant le comportement du Maroc lors de la crise migratoire et diplomatique avec Madrid, résultat de la présence du Président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, en Espagne pour des soins médicaux.

Le texte rejette «l’utilisation par le Maroc des contrôles aux frontières et de la migration, notamment des mineurs non accompagnés, comme moyen de pression politique sur un État membre de l’Union», en l’occurrence l’Espagne.

Quel est l’impact de cette résolution sur les relations Maroc-UE et avec les pays du Maghreb en général? Quels aspects néglige-t-elle? A-t-elle vraiment pris en compte les droits des migrants, notamment des enfants?

Pour répondre à ces questions, Sputnik a sollicité le Pr Mehdi Lahlou, expert et chercheur marocain en économie à l'Institut national de statistique et d'économie appliquée (INSEA) de Rabat. Ses recherches portent notamment sur les migrations et le travail des enfants.

Pour lui, ce genre d’ingérences de la part du Parlement européen va continuer «tant que les autorités des pays maghrébins n’ont pas compris que le seul moyen d’y faire face est de créer un ensemble économique, scientifique, technologique et politique capable de peser comme un bloc géopolitique unifié dans le bassin méditerranéen».

Une résolution «sans aucun égard pour le Maroc»

Pour ce qui est des enclaves de Ceuta et Melilla dans le nord du Maroc, «les députés européens les ont considérées pour la première fois de l’histoire de l’Europe comme des territoires européens, ce qui n’était pas le cas avant. La résolution juge ces territoires comme étant espagnols, alors qu’ils sont également revendiqués par le Maroc, alors qu’il n’y a aucune avancée sur la question de Gibraltar et que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne. Il n’a de plus jamais été dit que ce territoire pouvait revenir à l’Espagne».

«La résolution du Parlement européen est à la foi partiale et partielle», estime le Pr Lahlou qui explique concernant la partialité que la résolution «a adopté totalement les positions espagnoles sans aucun égard pour le Maroc, en plus du fait qu’elle évoque deux autres sujets qui ne concernent pas l’actualité européenne, à savoir les territoires de Ceuta et Melilla, et le conflit sahraoui».

Dans le même sens, Mehdi Lahlou rappelle que «feu le roi Hassan II avait lié les deux problématiques. Il estimait que l’occupation de Ceuta et Melilla pouvait avoir une petite justification du fait de l’occupation de Gibraltar par le Royaume-Uni».

«Le Parlement européen a commis une grossière erreur»

Par ailleurs, «la résolution n’a pas uniquement rejeté l’usage "des enfants" dans la politique migratoire marocaine, mais il a été également dit que l’Europe reconfirmait sa position concernant la question sahraouie, ex-colonie espagnole, que le Maroc considère comme son propre territoire», poursuit notre interlocuteur.

En évoquant ces deux points conflictuels entre le Maroc et l’Espagne et en y devenant partie prenante, «le Parlement européen a commis une grossière erreur en termes morale et politique», juge-t-il, soulignant qu’il a «refermé ce dossier qui était en discussion entre l’Union européenne et le Maroc».

«S’il y avait une logique aussi bien dans la position du Parlement européen que dans celle de l’Espagne, qui estiment que la question sahraouie relève de l’Onu et qu’elle est comme une question de décolonisation, pourquoi les pays européens n’ont-ils pas appliqué la même chose aux territoires de Ceuta et Melilla? Pourquoi n’a-t-on pas traité ces deux villes comme des questions de décolonisation, en appliquant les mêmes résolutions de l’Onu à la question sahraouie? Pourquoi n’envisage-t-on pas également un référendum d’autodétermination pour les populations de Ceuta et Melilla? Ces dernières pourraient choisir de rester espagnoles, de devenir marocaines ou tout simplement d’avoir leur autonomie ou leur indépendance».

Quid «de la problématique dans son ensemble»?

Concernant le côté partiel, «la résolution pointe le problème "des enfants" dans l’approche migratoire marocaine, mais sans évoquer les causes profondes qui génèrent ce fléau. La résolution ne pose pas la problématique dans son ensemble», explique l’économiste.

En effet, pour lui, «il fallait reconnaître que depuis des décennies, au moins depuis la fin du siècle dernier, le Maroc fait face seul au phénomène migratoire du fait d’être devenu un véritable nœud de passage de migrants africains vers les pays de l’Union européenne».

«Ceci coûte énormément au Maroc quant à ses relations avec les pays africains, comme il coûte également très cher en termes de moyens financiers et humains au détriment de ses besoins en termes de travail, de sécurité sociale, de santé, d’éducation et d’infrastructures». Dans ce cadre, l’expert considère que «les quelques dizaines de millions d’euros données par l’Union européenne de temps à autre afin d’aider le Maroc dans la sécurisation de ses frontières, et donc de celles de l’Europe, sont une plaisanterie qui permet à cette dernière de fuir ses responsabilités et de faire porter tout le fardeau financier et politique au royaume dans cette lutte contre l’immigration clandestine».

À ce titre, le Pr Lahlou s’interroge sur «les déclarations de Joseph Borel qui a dernièrement affirmé lors d’un déplacement au Mali que les frontières de l’Europe sont au Sahel et en Afrique. Alors, nous lui disons que nous sommes d’accord et que les Européens débarquent sur les lieux pour sécuriser leurs frontières, et nous verrons combien cela va leur coûter en tout point de vue».

«Le problème structurel qui aurait dû être posé»

Le Pr Lahlou aborde également les causes profondes qui génèrent l’immigration clandestine. «S’il y a migration vers l’Europe ,c’est parce qu’il y a désespoir sur le continent africain où les jeunes peinent à se donner une raison d’y rester vu le très haut niveau de chômage et de pauvreté», lâche-t-il. Ceci vient en plus des changements climatiques qui ont induit une très grande sécheresse, provoquant des mouvements de population en Afrique et vers l’Europe notamment».

Ainsi, la résolution votée par les députés européens n’aborde pas «le problème structurel qui aurait dû être posé: c’est celui des relations entre les pays européens, ex-puissances coloniales [la France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni, ndlr], et les pays décolonisés», ponctue-t-il.

Vers un bloc géopolitique dans le bassin méditerranéen?

«Ces derniers n’ont pas eu les mains libres sur leurs richesses, ce qui ne leur a pas laissé les moyens de leur développement. Ce sont ces mêmes ex-puissances coloniales qui exploitent les richesses des pays africains et le peu qu’elles laissent est mal utilisé par les gouvernements locaux. Le manque de conditions de vie descentes en Afrique pousse beaucoup de jeunes à migrer vers les pays nordiques, notamment européens», expose l’expert marocain.

Avant la résolution votée contre le Maroc, les députés européens ont voté deux résolutions contre l’Algérie, évoquant la question des droits de l’homme et du respect des libertés fondamentales.

Pour Mehdi Lahlou, «si les députés européens se permettent de porter atteinte aux pays maghrébins par ce genre de résolutions, c’est parce que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ne sont pas respectés chez eux, ouvrant ainsi la porte à toutes les aventures sécessionnistes sous couvert de droit à l’autodétermination».

«La région du Maghreb ne pourra s’en sortir que dans un cadre unifié sous la bannière d’un projet commun de développement économique, social, scientifique et technologique qui ferait en sorte que les frontières politiques entre l’Algérie, le Maroc, la Libye, la Tunisie et la Mauritanie n’existent plus».

Enfin, le Pr Lahlou dénonce le fait que «les pays européens, qui refusent des statuts d’autonomie ou d’indépendance à certaines régions, comme la Catalogne en Espagne, encouragent les mouvements séparatistes au Maghreb, dont le résultat est certainement l’effritement de toute la région, et donc sa faiblesse».

«Les pays maghrébins peuvent construire un ensemble solide en comptant sur leurs ressources humaines, les richesses de leur sol et en créant un marché unifié de près de 100 millions d’êtres humains. Ceci leur donnera la possibilité de se dresser comme un bloc géopolitique et économique incontournable face à tous les partenaires étrangers, notamment l’Europe. C’est cela qui permettra, par la même occasion, de mettre un terme au problème de l’immigration clandestine, en offrant des conditions de vie descentes aux populations locales, y compris africaines», assure-t-il. Et de conclure: «c’est ce processus qui devrait être encouragé par l’Union européenne et non pas les frictions dont le résultat est visible pour tout le monde dans cette région».