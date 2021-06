Bénin : Contrôle des exportations des produits agricoles pour éviter la hausse des prix

«Bien que ce commerce profite à certains de nos agriculteurs, il y a lieu d'assurer la régulation des flux afin de maintenir les grands équilibres», a indiqué le gouvernement.

Selon les ministères de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et de l'Industrie et du Commerce, la flambée des prix des produits agricoles découle non seulement de la faible pluviométrie observée depuis la dernière campagne agricole, mais aussi de l'exportation massive de la production vers les pays voisins.

Face à ce constat, les ministres concernés sont invités, selon le gouvernement, à veiller à prévenir ces sorties incontrôlées dans l'attente de mesures plus spécifiques venant du comité ad hoc mis sur pied à cet effet.

L'indice harmonisé des prix à la consommation a connu, en mai dernier, une hausse de 1,9%, a fait savoir l'Institut national de la statistique et d'analyse économique (INSAE).