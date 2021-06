Covid-19 au Rwanda : nouveau record de contaminations, la 3è vague se confirme

Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de cas positifs par rapport au nombre de tests, a atteint pour la première fois 11,2%, précise le bilan officiel qui fait aussi état de 5 nouveaux décès, portant le total à 397.

Le pays est-africain, qui compte un peu plus de 12 millions d’habitants, comptabilise un total de 33.260 cas confirmés de contamination, dont 26.734 guérisons, selon les chiffres officiels.

D’après le ministère de la Santé, 33,8% des nouveaux cas recensés mercredi dans le pays, soit 326 cas, ont été signalés dans la capitale rwandaise, Kigali, devenue le principal foyer de contamination au Rwanda.

Lundi soir, le gouvernement a adopté de nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation des cas de Covid-19, notamment l'interdiction des déplacements entre les districts du pays et la prolongation du couvre-feu nocturne de deux heures (19H-04H).

Le gouvernement a également décidé d’interdire les mariages traditionnels, civils et religieux ainsi que tous les rassemblements.

Le Rwanda a jusqu'à présent évité le pire de la pandémie en appliquant les mesures de confinement parmi les plus strictes du continent et en mettant en oeuvre un système rigoureux de tests et de recherche des cas contacts. Mais au cours des dernières semaines, le nombre de personnes infectées a connu une flambée alarmante.

«Les signes provenant de la région confirment qu'une troisième vague plus meurtrière que les deux précédentes est en cours», a averti récemment le président Kagame lors d’une rencontre avec des leaders d’opinions, appelant au strict respect des mesures barrières afin d’éviter un «scénario dramatique».

Le dirigeant rwandais a assuré que le gouvernement recherche toujours plus de vaccins afin d’avancer dans la course à l’immunité contre le Covid-19.

Une campagne nationale visant à vacciner 60% de la population d'ici l'année prochaine n'a atteint jusqu'à présent que 3% des habitants du Rwanda.