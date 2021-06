Côte d'Ivoire : Des entreprises marocaines appuient la Fondation "Chlidren Of Africa"

Des entreprises marocaines opérant en Côte d'Ivoire ont octroyé 35 millions Fcfa, soit 55.000 dollars US, à la Fondation «Children Of Africa», présidée par la première Dame de ce pays, Mme Dominique Ouattara.

C'était à l'occasion d'un concert de charité organisé par l'Ambassade du Maroc en Côte d’Ivoire à l'Institut Français d'Abidjan et animé par l’artiste internationale marocaine, Sofia Mestari et l'orchestre «Trinity Quartet».

Haut en couleurs, ce spectacle s'est déroulé en présence de l'Ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abdelmalek Kettani, et de la représentante de la première Dame de Côte d’Ivoire, Nassénéba Touré, ministre ivoirienne de la Famille, de la Femme et de l’Enfant.

Y ont également assisté les représentants des entreprises marocaines qui y ont contribué au don attribué à la Fondation "Children Of Africa". Il s'agit, entre autres, de d'AGENTIS, INTELCIA, SGTM, ALLIANCES, DOLIDOL, Moov Africa, OCP Africa, Société Ivoirienne de Banque (SIB), TGCC, Webhelp, Banque Atlantique, Attijari Securities West Africa, CDCI, Klapton, JESA et Aluminium CI, CIMAF et ADDOHA.

Selon M. Kettani, ce don va contribuer à entreprendre d'excellentes actions humanitaires. «Par cette modeste et significative contribution, nous voulons aider la Fondation Children Of Africa», a dit le diplomate marocain, ajoutant que cette initiative «confirme la très forte coopération entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, guidée par SM le Roi Mohammed VI et le président Alassane Ouattara».

Au nom de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Mme Touré a félicité l’Ambassade du Maroc et l'ensemble des sociétés marocaines pour cette belle initiative qui vient étoffer la longue liste des actions humanitaires engagées par le Royaume au profit des populations ivoiriennes.

Elle a également remercié l’artiste internationale marocaine Sofia Mestari qui s’est porté volontaire pour soutenir cette action noble.

«Madame Dominique Ouattara me charge de vous dire que cette fusion du cœur et du talent, esquissée avec brio avec l’orchestre Trinity Quartet, a pu magnifier les plus belles causes : celle de la solidarité», a-t-elle dit.