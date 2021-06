Afrique du Sud: Zuma condamné à 15 mois de prison pour outrage à la Cour Constitutionnelle

En rendant la décision du tribunal au nom de la majorité, le juge Sisi Khampepe a déclaré que «la seule sanction appropriée est une ordonnance d'emprisonnement directe et non avec sursis», soulignant que le travail noble du pouvoir judiciaire consiste à faire respecter, protéger et appliquer la constitution et la loi à tout prix.

En avril dernier, la Cour constitutionnelle sud-africaine avait examiné une requête déposée par la Commission judiciaire d'enquête sur la corruption réclamant de la prison pour Zuma pour son refus de témoigner devant la Commission.

L'ex-président n’a pas respecté la décision de la Cour constitutionnelle qui l'a obligé à apporter son témoignage concernant les accusations de corruption portées contre lui.

La Commission judiciaire, présidée par le juge Raymond Zondo a été mise en place pour enquêter sur le phénomène de la «capture de l'Etat » qui renvoie aux vastes détournements de fonds publiques par des hommes d'affaires, des politiciens et des fonctionnaires durant les deux mandats de Jocob Zuma (2009-2018).

M. Zuma fait face à 16 chefs d'accusation de fraude, de corruption et de racket liés à un contrat d'achat d'avions de chasse, de patrouilleurs et de matériel militaire de 4,2 milliards d’euros, signé en 1999.

Il est soupçonné d’avoir accepté des pots-de-vin et d’avoir assuré la protection des intérêts d’une filiale de la société française d’armement et d’électronique Thomson-CSF, devenue Thales, alors qu’il était vice-président.