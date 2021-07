La planche à billets est-elle la solution aux économies des pays du Maghreb?

Dans un entretien à Sputnik, le Pr Mehdi Lahlou analyse les dangers que comporte la création monétaire ex nihilo en Algérie afin de financer la relance post-Covid. Une solution qui n’est pas envisageable au Maroc et en Tunisie, suggérant ainsi la création d’un ensemble régional à même d’aider ces pays à se développer.

À l’instar de tous les pays du monde, l’impact sur l’économie de la crise de Covid-19, qui a succédé à celle des subprimes en 2008, a gravement plombé les économies des pays du Maghreb.

Pour financer le plan de soutien à la relance économique, la Banque d’Algérie vient d’annoncer un programme de financement non conventionnel qui consiste en la création de 2.100 milliards de dinars (15 milliards de dollars, soit un peu plus que 10% du PIB du pays), à partir du 1er juillet. Ce programme spécial de refinancement «consiste en des opérations de cession temporaire d’apport de liquidités effectuées à l’initiative de la Banque d’Algérie. Ces opérations portent sur des échéances de 12 mois, renouvelables à deux reprises», indique le règlement régissant ce programme publié au Journal officiel numéro 49 de la République algérienne.

Quels risques comporte cette opération sur l’économie du pays? L’Algérie risque-t-elle une hyperinflation? Cette opération est-elle le prélude d’un retour à l’endettement extérieur? L’Algérie sera-t-elle à nouveau soumise aux conditions du Fonds monétaire international (FMI), tant redoutées par l’ensemble des Algériens, y compris les autorités?

Par ailleurs, les banques centrales du Maroc et de Tunisie seront-elles tentées de suivre l’exemple de leur consœur algérienne? Que faire pour relancer de manière soutenue les économies maghrébines?

Pour répondre à ces questions, Sputnik a sollicité le Pr Mehdi Lahlou, expert et chercheur marocain en économie à l'Institut national de statistique et d'économie appliquée (INSEA) de Rabat. Il estime que «le danger hyperinflationniste est tout réel» et que si ces pays «veulent s’en sortir, ils n’ont d’autre choix que de s’unir pour créer un ensemble régional fort, intégrant harmonieusement leurs économies nationales».

Créer de l’argent, pour quoi faire?

«Nous avons déjà eu ce débat au Maroc au lendemain de la décision de la Banque centrale européenne de créer des dizaines de milliards d’euros en soutien aux économies des pays de l’Union européenne», affirme le Pr Lahlou. «J’ai fait partie de ceux qui étaient sceptiques, et ce pour plusieurs raisons».

Dans le cas de l’Algérie, «créer ex nihilo l’équivalent de 15 milliards de dollars, pour une économie qui vit de l’importation [environ 75% de ces besoins en denrées alimentaires, ndlr] et dont la production locale ne participe aux exportations du pays qu’à très faible proportion, comporterait des dangers certains si les autorités ne font pas attention à certaines exigences qui devraient conditionner cette opération».

En effet, pour M.Lahlou, si «l’argent créé est destiné à financer le budget de fonctionnement de l’État, dont 70% sont constitués des salaires, il est clair que d’ici une année ou deux il se produira une énorme inflation qui pourrait détruire le pouvoir d’achat des Algériens et laminer leur épargne, du fait qu’il n’y aurait pas de production de bien équivalente à l’argent qui a été injecté dans l’économie».

A contrario, poursuit l’expert, «si les 15 milliards de dollars créés sont injectés dans des programmes de développement d’industrie, d’agriculture et d’infrastructures (écoles, routes, hôpitaux, laboratoires, etc.) générateurs de richesses et d’emplois, ce financement non conventionnel mènera à une croissance réelle du pays à quelques conditions. La première est la création d’un mécanisme viable de récupération de ces capitaux par la Banque d’Algérie, l’assèchement du marché parallèle et une fiscalité performante et juste».

Que peuvent décider Rabat et Tunis?

Pour ce qui du Maroc, le Pr Lahlou indique que «le gouverneur de Bank Al-Maghrib [la banque centrale du Maroc, ndlr], qui selon le statut de cette institution jouit d’une certaine autonomie, s’est fixé comme objectif de protéger le pouvoir d’achat des Marocains et non la création d’une inflation contrôlée pour relancer l’économie».

Ainsi, «pour l’instant, cette éventualité de financer la relance économique dans le pays par la planche à billets n’est pas envisagée».

Concernant la Tunisie, l’interlocuteur de Sputnik considère que ce pays «n’a tout simplement pas, d’un point de vue économique, les capacités à même de lancer une opération de relance via un financement non conventionnel».

À ce titre, Mehdi Lahlou soutient que si «le gouvernement algérien opte uniquement pour la relance de la consommation à court terme en sacrifiant le long terme, l’issue de cette opération est des ajustements structurels très douloureux sous l’égide du FMI, condition indispensable pour revenir sur les marchés financiers internationaux de l’emprunt».

Que peuvent faire les pays du Maghreb?

Dans ce contexte, le Pr Lahlou avance que «le seul moyen dont disposent les pays du Maghreb pour s’en sortir de façon sûre, viable et durable, est de créer un bloc géopolitique régional. L’objectif est de sceller des accords de création d’un ensemble financier, économique, politique et pourquoi pas de défense commune, intégrant de manière harmonieuse et complémentaire toutes les économies des pays du Maghreb, et même du Sahel».

À ce propos, l’expert juge que «durant les années de pouvoir de l’ex-Président algérien déchu Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie a eu les moyens financiers et la position politico-économique pour débloquer l’Union du Maghreb arabe (UMA) et relancer sa construction».

«Osons ce scénario. L’Algérie a dépensé, de l’aveu des autorités actuelles, plus de 1.000 milliards de dollars, dont des centaines ont été détournés en surfacturation dans des opérations d’importation en provenance essentiellement d’Europe», lance Mehdi Lahlou qui regrette que «malgré cette somme astronomique, ce pays n’[ait] pas réussi à diversifier son économie qui reste dépendante à 98% des hydrocarbures. Imaginons que le pouvoir de Bouteflika ait eu l’idée de créer un fonds souverain doté de 200 milliards de dollars afin d’investir 25 milliards dans chacun des sept pays du Maghreb et du Sahel [Mauritanie, Maroc, Tunisie, Libye, Mali, Niger, Tchad, ndlr]. Des investissements colossaux dans des secteurs créateurs de richesses et d’emploi soigneusement sélectionnés pour créer une économie régionale complémentaire. Où seraient actuellement les économies de tous ces pays? L’Algérie aurait-elle toujours une économie asservie aux exportations des hydrocarbures?»

«Ce que j’ai décrit plus haut ne relève pas du tout de la chimère, c’était quelque chose de tout à fait possible», insiste le Pr Lahlou. «Ces pays ont raté une chance inouïe qui n’est pas prête de se répéter de sitôt. En effet, on aurait pu créer un ensemble de huit pays ayant un marché commun de près de 200 millions de consommateurs où il n’y aurait plus besoin de frontières. On aurait pu avoir une banque centrale commune et entamé un chemin vers des partenariats stratégiques à même de sécuriser ses pays de tout danger et sceller une alliance politique permettant la résolution du conflit sahraoui», renchérit-il, mais «malheureusement, les dirigeants de ces pays ne veulent pas entendre parler de ça, préférant continuer à financer leurs machines de guerre au détriment de leurs citoyens».