Au Bénin, des abeilles s'invitent à un mariage et font un mort

Située dans le nord du Bénin, la ville de Kandi a été le théâtre d’un mariage particulier que ses convives ne sont pas prêts d’oublier.

La scène s'est produite lors d'un mariage musulman célébré ce 03 juillet 2021 à la grande mosquée de la ville, bâtie dans le quartier Baobab. Alors que la cérémonie religieuse prenait fin, personne parmi les convives n'imaginait ce qui les attendait sur le parvis de l’édifice cultuel.

Alors que les invités, parents et amis chantaient et dansaient autour des mariés juste à la sortie de la mosquée, dans la plus pure tradition locale, ils ont été assaillis par une colonie d’abeilles. Ce fut le sauve-qui-peut.

«Le mariage s'est bien déroulé. Nous avons achevé toutes les prières de circonstance. Et c'est dès que nous sommes sortis, nous avons été environnés d'abeilles par surprise», raconte Alazi Imorou Dakara, un invité, au micro de Kandi Fm, une radio privée locale.

Il affirme avoir été lui-même, «sauvagement piqué à la tête par ces abeilles» avant de pouvoir s’échapper. «C’était très douloureux», a-t-il poursuivi.

«Les invités couraient dans tous les sens pour échapper aux piqûres des abeilles. Certains sont tombés et se sont fait piétiner par d’autres. Moi, j'ai eu de la chance, j’ai pu me sauver. Si vous voyiez ma tête actuellement, elle est encore gonflée. On a mis dix minutes pour retirer les [dards d’]abeilles de ma tête», ajoute-t-il, avant d'affirmer qu’il se porte maintenant «très bien».

Un mort et des blessés

Malheureusement, on ne peut en dire autant pour tout le monde. L’un des convives a ainsi perdu la vie dans cet incident.

, détaille Alazi Imorou Dakara.

Contacté par Sputnik, Norbert Gounou, le journaliste de Kandi Fm qui a recueilli ce témoignage, a confirmé ce décès.

«L’homme s’appelle Bakari Soumane. Il a été conduit à la clinique du quartier juste après l'incident. Mais, avant même de bénéficier des premiers soins, il a rendu l'âme», a-t-il précisé.

L'origine de ce déferlement d'abeilles reste pour l'heure inconnue. Pour leur part, les mariés se portent plutôt bien. Pas sûr néanmoins qu'ils soient prêts à goûter à leur lune…de miel.