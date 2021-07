Algérie: 28 morts par noyade en 48H

Sur le total des cas de décès en mer, 5 ont été recensés dans la wilaya d’Oran, 4 autres à Skikda et autant à Jijel, 2 à Annaba, de même qu'à Ain Témouchent et Tizi-Ouzou, alors qu'un (1) décès a été enregistré dans chacune des wilayas de Boumerdés, Bejaia, Tipaza, El Tarf et Mostaganem, précise la même source.