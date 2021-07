L'Ethiopie achève le deuxième remplissage du Grand barrage la Renaissance

Le gouvernement éthiopien avait informé, début juillet, ses homologues égyptien et soudanais du début du deuxième remplissage de ce grand barrage, à la veille d’une réunion du Conseil de sécurité tenue à la demande du Caire et Khartoum qui réclament un accord global contraignant sur le remplissage et le fonctionnement de ce grand barrage.

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed avait, à mainte reprise, réaffirmé que le deuxième remplissage aura lieu en cette saison des pluies, notant que son pays n'a pas l'intention de nuire aux pays situés en aval.

Le gigantesque barrage La Renaissance, rappelle-t-on, d’un réservoir de 74 milliards de m3, avec 155 mètres de haut et 1,8 km de long, aura une puissance de 6000 mégawatts après achèvement des travaux, ce qui va permettre de couvrir tous les besoins de l’Ethiopie en électricité.