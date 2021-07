L'OIM facilite le retour volontaire de 113 migrants subsahariens de l'Algérie vers leurs pays d'origine

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a annoncé, jeudi, avoir facilité, au cours de cette semaine, le retour volontaire et sécurisé de 113 migrants gambiens, libériens, sierra-léonais et sénégalais (dont 5 femmes, 87 hommes et 21 enfants) depuis l'Algérie grâce à deux vols spéciaux.

Ce retour volontaire a été organisé en coordination entre les bureaux de l'OIM et les autorités gouvernementales et consulaires des cinq pays, indique l'Organisation dans un communiqué, notant que les vols spéciaux ont décollé les 18 et 19 juillet d'Alger à destination de Banjul (Gambie) et de Monrovia (Liberia).

Avant le départ, les migrants ont subi des contrôles de santé, ont été testés pour la COVID-19 (PCR) et ont bénéficié d'autres prestations, dont des services de Conseil, une évaluation des vulnérabilités et une aide au transport, ainsi qu'une assistance ciblée aux migrants présentant des situations spécifiques de vulnérabilité, tels que les enfants migrants non accompagnés, les victimes de la traite et les migrants souffrant de problèmes médicaux, selon la même source.

Depuis l'aéroport international de Banjul, les migrants sierra-léonais ont poursuivi leur voyage à bord de vols commerciaux tandis que les migrants sénégalais ont poursuivi leur voyage de retour en utilisant les transports terrestres, relève l'OIM.

Tout au long du processus de retour, les mesures de prévention du COVID-19 ont été soigneusement suivies, conformément aux normes internationales, poursuit le communiqué, notant que tous les rapatriés ont reçu des kits de prévention comprenant des masques, du désinfectant pour les mains et des documents d'information sur les mesures de prévention du COVID-19 dans différentes langues.

Afin d'assurer une réintégration durable dans leurs communautés d'origine, les rapatriés éligibles recevront une aide à la réintégration qui pourra inclure un soutien économique, social et psychosocial suite au développement de plans d'aide à la réintégration adaptés à leurs besoins, précise l'OIM, notant que les mouvements de retour ont été rendus possibles grâce au soutien financier de l'Union européenne, du Royaume des Pays-Bas, du Département d'État américain, et du Royaume du Danemark.

Depuis le début de la pandémie, l'OIM a aidé plus de 1.500 migrants à retourner en toute sécurité dans leur pays d'origine depuis l'Algérie.