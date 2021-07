Les forces armées du Sahel sont capables de s'opposer aux terroristes, selon le commandant de Barkhane

Les armées des pays du Sahel sont «tout à fait capables de s'opposer» aux groupes terroristes, a affirmé à Ouagadougou le commandant de la force française Barkhane, le général Marc Conruyt.

«Je considère que les forces armées du Sahel, de façon générale, continuent de monter en gamme ou sont montées en gamme. Aujourd'hui, [elles, ndlr] sont tout à fait capables de s'opposer, de porter des coups aux groupes armés terroristes», a déclaré le général Conruyt à l'issue d'une audience, mercredi, avec le Président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré.

À quelques jours de la fin de son mandat d'un an à la tête de Barkhane, il a indiqué tirer cette conclusion de «beaucoup d'opérations en commun» avec les armées des pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad).

Le Président Emmanuel Macron avait annoncé en juin la réduction de la présence militaire française au Sahel et la fin de l'opération Barkhane. Le dispositif français sera recentré autour de la task force européenne Takuba, composée de troupes d'élite censées former au combat les unités des pays de la région et qui rassemble aujourd'hui 600 hommes, dont la moitié de Français.