Niger: 28 morts et plus de 12.580 sinistrés suite aux fortes précipitations

Les fortes précipitations enregistrées au Niger depuis le début de la saison des pluies mi-juin, ont occasionné jusqu'à dimanche, 28 morts et 12.851 personnes sinistrées, selon un bilan publié par la direction de la Protection civile du ministère nigérien de l'Intérieur.

Le directeur général de la Protection civile, Boubacar Bako, a indiqué que 16 pertes en vies humaines ont été enregistrées suite aux effondrements de maisons, et 12 autres décès suite à des noyades.

Ces pluies, qui ont également engendré d'importants dégâts matériels dus aux inondations, ont touché l'ensemble du territoire national, 16 départements, soit 28 communes, 60 villages, provoquant l'effondrement de 1.041 maisons, a précisé la même source.

Ce pays est souvent confronté à des inondations dévastatrices pendant la période des pluies (juin-septembre), qui occasionnent dans la plupart des cas d'importants dégâts humains et matériels.

En 2020, les inondations ont fait plus de 70 morts et plus de 632.000 personnes sinistrées, selon des chiffres officiels.