L'Angola et le Ghana envisagent de renforcer leur coopération économique

Les gouvernements angolais et ghanéen envisagent de renforcer leur coopération économique, notamment dans les domaines des transports, des mines, de l'agriculture et de la formation, a indiqué le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António.

«L'expérience du Ghana en agriculture intéresse l'Angola, compte tenu de son potentiel dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la production du cacao», a déclaré M. António dans un point de presse dans le cadre de la visite d'Etat de deux jours au Ghana effectuée par le président angolais, João Lourenço.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, le Ghana a manifesté le souhait d’acquérir l'expérience de l'Angola dans l'industrie pétrolière et d'investir dans l'enseignement de la langue portugaise.

L'Angola et le Ghana, qui ont signé les premiers instruments juridiques et de coopération en 1976, ont vu une baisse substantielle dans le volume de leurs échanges commerciaux durant les deux dernières années à cause de la pandémie du Coronavirus.

Selon le gouvernement angolais, le chiffre d’affaires entre les deux pays est actuellement estimé à environ six millions de dollars US, contre 40 millions de dollars en 2018.

Pour renforcer les échanges et les partenariats stratégiques, les deux gouvernements ont signé en 2019 un accord sur le fonctionnement de la Commission de coopération bilatérale, créée à la lumière de l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre les deux pays.

Ils ont également signé un mémorandum dans le domaine de l'Éducation, visant à promouvoir la mobilité des professeurs et chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et centres de recherche scientifique.