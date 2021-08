Niger: le bilan des fortes précipitations grimpe à 40 morts et près de 32.000 sinistrés

Les fortes précipitations enregistrées au Niger depuis juin dernier ont fait 40 morts et 31.805 sinistrés, selon un nouveau bilan annoncé mercredi par la Direction nationale de la Protection civile au ministère de l'Intérieur.

Vingt-cinq personnes sont mortes dans l'effondrement de leurs maisons et 15 par noyade, tandis que 30 autres ont été blessées, a indiqué le ministère qui fait état également de 851 animaux morts, ainsi que de 12 mosquées, 19 salles de classe, 11 commerces et 14 greniers à céréales endommagés dans les inondations.

Le Niger est souvent confronté à des inondations dévastatrices pendant la période des pluies (juin-septembre), qui occasionnent dans la plupart des cas d'importants dégâts humains et matériels.

En 2020, les inondations avaient fait plus de 70 morts et plus de 632.000 sinistrés, selon les autorités locales.