Lutte contre les incendies: l’Algérie devrait opter pour l’avion bombardier d’eau russe Beriev Be-200

Le site algérien spécialisé en question de défense et de sécurité Menadefense a annoncé, vendredi 13 août, que les autorités algériennes devraient acquérir une flotte de huit Be-200 «Altaïr» du constructeur russe Beriev Aircraft Company.

«Selon nos informations et à la suite d’une enquête ordonnée par le chef d’état-major algérien, le général Saïd Chengriha, pour déterminer les défaillances qui ont empêché l’achat de moyens aériens de lutte anti-incendie, ce dernier aurait demandé de relancer le projet d’achat de six avions amphibies bombardiers d’eau Beriev Be-200 avec une option pour deux autres appareils», précise Menadefense dans cet article.

Option adaptée

Contacté par Sputnik, Akram Kharief, responsable de ce site spécialisé, explique que le choix de cet appareil est l’option la plus rapide pour permettre à l’Algérie de se doter d’une flotte d’avions bombardiers d’eau (ABE) dans les plus brefs délais.

«Le Be-200 est l'option la plus rapide aux plus grandes capacités sur le marché. Le Canadair CL-415 n'est plus produit au Canada et le constructeur canadien Bombardier attend un plan de charge conséquent pour rouvrir la ligne de production. Les autres modèles sont soit trop petits soit à l’état de prototype à l’instar de l’AG600 développé par la Chine», indique le journaliste.

«En plus de la lutte contre les incendies, il peut être utilisé pour le transport d'hommes et de fret et peut effectuer des patrouilles maritimes.»

Équipé de deux réacteurs, le Be-200 «Altaïr» peut transporter et larguer jusqu’à 12.000 litres d’eau ou de retardant en un seul passage, soit le double d’un Canadair CL-415. Selon Akram Kharief, le Beriev offre l’avantage d’être «versatile».

Si la signature de ce contrat se confirme, l’Algérie devra mettre sur la table plus de 320 millions de dollars à raison de 40 millions de dollars l’unité. Néanmoins, l’acquisition de cette flotte permettra à ce pays du Maghreb de lutter efficacement contre les incendies et d’intervenir à l’internationale, notamment dans le bassin méditerranéen.

Notons que lors du discours prononcé jeudi 12 août, le Président algérien avait annoncé avoir donné des instructions à l'Armée nationale populaire pour «prendre contact avec les compagnies qui vendent des ABE» en précisant que le pays dispose «de moyens matériels pour l'acquisition de ces appareils».

🇫🇷🤝🇩🇿 Les 2 #Canadair et le Beech sont arrivés en #Algérie.

Les premiers largages ont été réalisés pour faire face aux #FeuxDeForêt qui touchent la #Kabylie.

✈️🔥 Les pompiers du ciel ont attaqué le feu à 32 reprises sur 3 zones différentes, ils continueront la lutte demain. pic.twitter.com/aCuz2fgxhs — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 12, 2021

La décision du Président Abdelmadjid Tebboune vient mettre un terme à plus de 10 années de tergiversations à propos de l’acquisition d’une flotte d’avions bombardiers d’eau de la part de la direction de la Protection civile qui était en charge de ce dossier. Cette mesure intervient au moment ou le nord du pays fait face à de graves incendies qui ont causé la mort de 69 personnes et des dégâts matériels importants. Une situation qui a imposé aux autorités de demander l’intervention de plusieurs pays européens, notamment la France, l’Espagne et la Suisse. Arrivés jeudi, deux Canadairs de la Sécurité civile française ont effectué plusieurs interventions en Kabylie, région la plus touchée par les feux de forêts.