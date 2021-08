Drones et avions bombardiers d’eau: et si les pays du Maghreb luttaient ensemble contre les incendies?

Depuis fin juillet, plusieurs pays du bassin méditerranéen sont touchés par des incendies de forêt dévastateurs, comme pratiquement chaque année, provoquant la destruction de dizaines de milliers d’hectares de couverture végétale. Outre leur ampleur, qui varie d’un pays à un autre, ces incendies sont un facteur de dégradation commun à l’ensemble des pays de la Méditerranée, sans distinction. Depuis au moins deux décennies, ce problème s'est fortement aggravé, tant du point de vue de la fréquence que de la superficie détruite, et ce pour plusieurs raisons. En effet, des études récentes montrent qu’environ 50.000 incendies ravagent chaque année entre 700.000 et un million d'hectares de forêt méditerranéenne.

Malgré le nombre élevé d’incendies qui touchent les pays du sud de la Méditerranée (Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Libye et Mauritanie), ils sont loin d'atteindre les niveaux constatés dans les pays du sud de l’Europe. En effet, le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie et la Grèce essuient des pertes annuelles de plusieurs centaines de milliers d’hectares.

Ainsi, le débat sur la prévention des risques majeurs, notamment dans les pays du Maghreb, se pose de nouveau.

Est-il possible de lancer un travail global intégrant tous les pays du Maghreb sur la prévention, l’anticipation et la gestion des risques majeurs, dont les incendies de forêt? Ces pays peuvent-ils mettre en commun leurs ressources en eau afin de contribuer efficacement à la lutte contre la sécheresse, principal facteur d’éclosion d’incendies dévastateurs? Qu’en est-il de la possibilité d’une politique commune de reboisement à même de contribuer à l’adoucissement du climat?

Pour répondre à ces questions, Sputnik a sollicité le Pr Mehdi Lahlou, chercheur marocain à l'Institut national de statistique et d'économie appliquée (INSEA) de Rabat et spécialiste en préservation et gestion des ressources hydriques.

More than 62,000 hectares have burned in #Algeria this year, according to the European Forest Fire Information System. https://t.co/MQRk2ezlQ3 pic.twitter.com/6iUsXb10ob — NASA Earth (@NASAEarth) August 13, 2021

Un phénomène mondial

«Les incendies de forêt sont un phénomène qui touche tous les continents, y compris les régions froides, comme c’est le cas actuellement en Sibérie, en Fédération de Russie», note le Pr Lahlou, soulignant que «le bassin méditerranéen est l’une des régions les plus touchées du monde, où les incendies se manifestent avec une virulence particulière en été, notamment durant le mois d’août».

Et «compte tenu des conséquences écologiques, économiques et sociales dramatiques des incendies de forêt, notamment dans les pays du Maghreb, l’impératif de lutter par tous les moyens contre ce phénomène, dans le cadre d’une approche multidimensionnelle et pluridisciplinaire commune à l’échelle de toute la région, devient une nécessité impérieuse à laquelle aucun pays ne devrait se soustraire, au-delà des problèmes politiques, pour la simple raison que cet enjeu est global et nécessite donc une réponse globale».

Dans le même sens, il rappelle que «la rudesse du climat, la baisse des précipitations, les chaleurs caniculaires, les vents de sable secs et chauds venant du Sahara dus au changement climatique, le surpâturage, l’exploitation excessive du bois, la sécheresse et l’érosion, sont des phénomènes qui touchent tous les pays du Maghreb et provoquent ainsi des processus physiques, climatiques et météorologiques interdépendants, faisant d’un incendie grave dans n’importe quel pays un foyer de perturbation de tout l’écosystème régional».

#ImageOfTheDay



A severe #heatwave rages across the Mediterranean Basin and disastrous #wildfires blaze up in the affected countries🌡️



This @CopernicusEU #Sentinel2🇪🇺🛰️image acquired on 12 August documents the catastrophic fires in northern #Algeria which have claimed 65 lives😢 pic.twitter.com/wItAxnj9oR — 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) August 13, 2021

Par ailleurs, «étant donné que même les reliefs géographiques sont pratiquement les mêmes dans tout le Maghreb et qu’ils souffrent également du déboisement engendré par une urbanisation sauvage et un manque chronique de ressources en eau, il est nécessaire d’adopter une approche où s’associent climatologues, écologues, agronomes, forestiers, géographes et aménagistes pour tenter d’appréhender le phénomène des incendies dans son fonctionnement, son environnement, ses mécanismes et son évolution».

Une réponse méditerranéenne indispensable

Le changement climatique survenu ces dernières décennies joue un rôle déterminant dans l’augmentation du facteur risque d’éclosion d’incendies de forêt dévastateurs en raison des facteurs météorologiques et environnementaux propices. Sans oublier le facteur humain.

Pour le Pr Lahlou, «sachant que le changement climatique frappe tous les pays du Nord et du sud de la Méditerranée, il y a lieu de penser à une coopération rapprochée entre tous les pays de cette région. Il s’agit de créer un cadre et des structures, mais non bureaucratiques, où l’échange d’expériences et de moyens quant à l’évaluation des risques, de la gestion du patrimoine forestier, du reboisement, de l’aménagement des forêts par la création de pistes agricoles, de tranchées pare-feu, de point de stockage d’eau et de moyens humains et matériels d’extinction des incendies».

Dans ce sens, l’interlocuteur de Sputnik estime que «les pays de ma rive nord de la Méditerranée, dont la France, l’Espagne, le Portugal et la Turquie qui disposent d’énormes moyens financiers, matériels et techniques et d’une importante expérience dans la lutte contre les incendies, pourraient jouer un rôle important pour aider les pays nord-africains à développer leurs propres capacités dans ce domaine. Ceci en plus d’une aide sur la législation concernant la gestion du patrimoine forestier, la régulation et la réglementation des activités humaines aux abords des forêts».

Que faire?

Afin de lancer une réelle dynamique de coopération entre tous les pays maghrébins et méditerranéens, Mehdi Lahlou suggère la création de structures communes d’évaluation des risques, de surveillances et d’action contre les incendies.

«Au niveau méditerranéen, il est souhaitable de créer une agence météorologique, dotée de tous les moyens scientifiques et technologiques, chargée de fournir quotidiennement les données et cartographies relatives aux zones où le risque d’éclosion d’incendies est le plus élevé», avance-t-il. «Cette base de données devrait être accessible à tous les pays membres en temps réel, tout comme les études sur les orientations des vents, notamment chauds et secs, et sur les régions potentiellement exposées à même de cumuler une importante capacité d’anticipation des incendies, ce qui permettrait de mettre en branle en temps utile, les moyens communs d’extinction».

Huge area of smoke from Russian #wildfires predicted to continue across Arctic Ocean towards Alaska before clearing away in @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF 5-day aerosol forecast from 12 August https://t.co/P9hmz0QWj5 #wildfires2021Russia pic.twitter.com/CaCMbHQYK8 — Mark Parrington (@m_parrington) August 12, 2021

Dans ce cadre, «outre les moyens humains bien formés et ayant développé une capacité de travail de coordination, il serait souhaitable de créer une structure d’intervention rapide dans le bassin méditerranéen, où tous ces pays mettraient en commun leurs avions et leurs hélicoptères bombardiers d’eau de lutte contre les incendies. Les bases devraient être implantées dans les zones les plus optimales, permettant une intervention rapide dans tous les pays membres. Un porte-hélicoptères pourrait être construit à cet effet. Il serait également judicieux de mettre à profit les technologies des drones pour la surveillance et l’intervention, notamment durant les périodes estivales».

Agir sur le climat?

Enfin, le Pr Mehdi Lahlou appelle à mettre en branle «des politiques communes dans les domaines du reboisement, de la construction de barrages d’eau, mais surtout dans l’élaboration d’un projet commun relatif à la création d’une ceinture verte sur des milliers de kilomètres de longueur et au moins une cinquantaine de largueur. Les pays nord-africains devraient sérieusement penser à cette question en lançant une opération de plantation de milliards d’arbres allant de la côte atlantique au Maroc et de la Mauritanie jusqu’à l’Égypte afin de stopper la progression du désert qui actuellement menace le nord de l’Afrique. Ce danger est appelé à atteindre les pays du sud de l’Europe si rien n’est fait pour y remédier. Cette ceinture verte, conjuguée à la création de lacs artificiels dans tous les pays nord-africains où cela est possible, permettrait de créer un écosystème et un climat artificiel à même de diminuer drastiquement les dangers d’éclosions d’incendies ravageurs».

#EMSR533



We have received a new activation, this time from @eu_echo's #ERCC



Using tomorrow's #Sentinel2🇪🇺🛰️image (cloud cover permitting), our #RapidMappingTeam will help assess the consequences of the #wildfires in Kabylia, north-east Algeria🇩🇿, which have claimed 65 lives pic.twitter.com/mjk0Rtc4zB — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 11, 2021

«Quand il s’agit de sauver des vies humaines et le patrimoine forestier qui maintient la vie, le refus par les autorités algériennes d’accepter l’aide proposée par le Maroc d’envoyer deux canadairs pour participer à l’extinction des incendies en Kabylie ne doit plus jamais se reproduire», juge le Pr Mehdi Lahlou. Et de conclure qu’il doit y avoir «un moment pour la sagesse. Une bonne partie des dépenses militaires de tous les pays devrait être réorientée pour développer ces secteurs créateurs de savoir-faire utile, de confiance, de paix et de sérénité».