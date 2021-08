Ethiopie: sept morts dans des inondations à Addis Abeba

Sept personnes sont mortes et plusieurs autres ont été hospitalisées, a indiqué la Commission de prévention et de secours aux incendies et situations d'urgence d'Addis Abeba, citée par la radio-télévision locale "Fana BC".

Des trombes d'eau se sont abattues mardi sur plusieurs quartiers d'Addis Abeba, submergeant maisons et véhicules.

Après avoir visité les zones touchées, le maire de la ville, Adanech Abiebie, a fait état sur Twitter de dégâts "considérables", sans donner d'autres détails.