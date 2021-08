Tunisie: baisse de 35% du nombre d'accidents de la route en été

L'observatoire a fait savoir, dans un rapport, que le nombre de blessés dans les accidents de la route a également baissé de 42%.

"Les objectifs du programme, Vacances en sécurité, pour l'été 2021 ont été accomplis", peut-on lire dans le rapport de cette organisation non gouvernementale.

D'après la même source, ce programme couvre la période allant du 1er juillet à la fin du mois d'août 2021.

Cité dans une déclaration, Mourad Jouini, chargé de l'information à l'Observatoire a affirmé que cette baisse s'explique, en premier lieu, par un travail énorme de sensibilisation en plus d'une stricte stratégie basée sur le respect total et l'application à la lettre de la réglementation en vigueur, par les divers départements sécuritaires intervenant sur la route.

"Le couvre-feu nocturne, mis en place pour prévenir la propagation de la pandémie, a aussi fortement aidé à faire baisser le nombre de morts et de blessés suite à des accidents de la route", a-t-il ajouté.

En 2020, le pays a enregistré 4.774 accidents de la route, provoquant la mort de 931 personnes et 6.762 blessés, un chiffre "très élevé" d'après le président de l’Agence tunisienne de prévention routière, Bilel Ounifi, d’autant que l’année 2020 n’a pas enregistré un grand mouvement de circulation.

Les coûts économiques et sociaux de ces accidents de la route en Tunisie ont atteint 737 millions de dinars (plus de 224 millions d'euros) en 2019, une année au cours de laquelle le nombre des accidents de la route a atteint 50.972, donnant lieu à 1.150 décès et 8.574 blessés.