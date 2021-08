La situation en Afghanistan aura-t-elle un effet domino sur le Moyen-Orient, l’Europe, et l’Afrique?

Mardi 31 août, les États-Unis et leurs alliés de l’Otan devraient finir les opérations de rapatriement de leurs soldats d’Afghanistan, ainsi que des dizaines de milliers de leurs supplétifs autochtones. Depuis le retour des talibans* au pouvoir à Kaboul le 15 août, tous les pays en proie au terrorisme et au djihadisme retiennent leur souffle quant aux évolutions possibles de ce séisme géopolitique. En effet, l’Afghanistan suscite d’importantes interrogations quant à la conduite qui sera observée par le nouveau pouvoir vis-à-vis des organisations terroristes, à l’instar de Daech* et d’Al-Qaïda* et de toutes les autres qui leur ont fait allégeance.

Alors que la nouvelle stratégie américaine vise à réduire les engagements militaires dans les différentes zones de conflit ou d’influence au profit d’un transfert des forces vers le Pacifique, les risques d’embrasement en Asie centrale, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Sahel sont pris très au sérieux. Les attaques terroristes à l’aéroport de Kaboul qui ont fait 183 morts, dont 13 militaires américains, et 200 blessés, selon le New York Times, en sont un exemple frappant.

Ce lundi 30 août, les États-Unis organisent une conférence internationale à laquelle prennent part les chefs de la diplomatie de la France, du Canada, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni, de la Turquie, du Qatar, de l’Union européenne et de l’Otan pour discuter des évolutions du dossier afghan et tenter de dégager une action concertée.

Ainsi, l’appel d’Emmanuel Macron pour la constitution d’une défense européenne en dehors de l’Otan sera-t-il cette fois-ci entendu par les pays membres de l’Union européenne? La situation en Ukraine, en Syrie, en Libye et au Sahel incitera-t-elle les pays européens à se décider à traiter les problèmes de leur voisinage immédiat qui pourrait impacter directement la sécurité du continent en comptant sur leurs propres moyens? Par ailleurs, quels impacts pourrait avoir de la stratégie américaine sur la sécurité en Asie centrale, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Sahel?

Pour un meilleur éclairage sur la situation dans cette région sensible du monde, Sputnik a sollicité le docteur Mohamed Salah Djemal, analyste en sécurité internationale spécialiste de l’Afrique et chercheur non-résident au Centre européen des études de contreterrorisme (ECCI). Pour lui, «il faut d’abord faire le point sur la situation interne, notamment économique et financière, des États-Unis pour mieux cerner les projections géostratégiques de leur politique extérieure».

Evolution de la dette fédérale américaine pic.twitter.com/M35P9Mlr1Y — Kamal Louadj (@LouadjSputnikFR) August 30, 2021

Une «dette abyssale»

«La financiarisation de l’économie transatlantique a commencé le 15 août 1971, suite à la décision du Président américain Richard Nixon de suspendre la convertibilité du dollar en or [une once d’or de plus de 31 grammes coûtait à cette époque 35 dollars, alors qu’aujourd’hui elle pointe à plus de 1.820 dollars, ndlr]», expose le Dr Djemal. Et de souligner qu’«à partir de cette date, qui a acté la mort des accords de Breton Woods, ayant permis la reconstruction d’après-guerre, le monde occidental, notamment les États-Unis, est entré dans une spirale infernale d’accumulation de dettes au détriment du développement réel de l’économie».

«La dette publique américaine, qui s’élevait à 700 milliards de dollars en 1999, atteint 28.170 milliards de dollars aujourd’hui, soit 130% du PIB [plus que l’ensemble des économies de la Chine, du Japon, de l’Allemagne et de l’Inde, ndlr] suite aux différentes crises financières depuis 2000, arrivant à celle de 2008 qui, loin d’être résorbée, a été aggravée par la crise sanitaire liée au Covid-19», ajoute-t-il. Dans le même sens, il précise que «les États-Unis paient 800 millions de dollars par jour simplement sur les intérêts de la dette, dont les principaux détenteurs sont les Américains eux-mêmes, puis le Japon et la Chine».

Les différents détenteurs de la dette américaine pic.twitter.com/bmQYp0FaCl — Kamal Louadj (@LouadjSputnikFR) August 30, 2021

«À cause de cette dette abyssale, qui a provoqué l’effondrement de l’économie physique américaine, il est devenu impossible pour les États-Unis de continuer à financer leur interventionnisme militaire dans le monde [plus de 1.000 bases militaires à l’étranger, ndlr], dont les guerres en Afghanistan, en Irak et en Syrie ont saigné à blanc le pays», estime-t-il. À ce titre, il rappelle que «selon des chercheurs de l’université Brown, le coût de ces guerres est d’environ 6.400 milliards de dollars, ayant fait le bonheur du complexe militaro-industriel contre lequel le Président Dwight Eisenhower avait alerté les Américains».

La Chine et la Russie, en ligne de mire?

L’expert affirme par ailleurs que «ce qui se passe actuellement en Afghanistan risque d’avoir des répercussions graves sur toute l’Asie centrale, ce qui impacterait la sécurité nationale russe, notamment à cause de la présence de combattants de Daech* dans le nord de l’Afghanistan. Ainsi, selon lui le risque de voir le feu se propager vers le Kirghizstan, le Tadjikistan et la province autonome musulmane du Xinjiang en Chine, peuplée par l’ethnie ouïghoure, est bien réel».

Le nombre de militaires US tombés à l’aéroport de #Kaboul est monté à 13, donc le même que celui des militaires français tombés à #Indelimane.

2003 al-Qaeda en Mésopotamie AQM > 2006 État islamique d’#Irak EEI> 2013 État islamique en Irak et au Levant EIIL> 2014 État islamique EI https://t.co/BST3m6olfy — Wassim Nasr (@SimNasr) August 27, 2021

«Le même danger pourrait également s’étendre vers le Pakistan, l’Inde et l’Iran, ce qui pourrait entraver la construction de tous les corridors de développement envisagés dans le cadre du projet de la Route de la soie initié par la Chine depuis 2013», soutient-il. «Tous ces pays qui entourent l’Afghanistan ont un important rôle à jouer pour stabiliser ce pays et l’intégrer dans les différents ensembles régionaux à même de lui donner les moyens de son développement.»

Quid de la défense européenne?

Enfin, Mohamed Salah Djemal indique que «le sommet prévu depuis longtemps sur la sécurité au Moyen-Orient, tenu la semaine passée à Bagdad avec la présence d’Emmanuel Macron aux côtés du Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le roi Abdallah II de Jordanie, les Premiers ministres du Koweït et des Émirats arabes unis, l'émir du Qatar et les ministres des Affaires étrangères turc, iranien et saoudien, a donné la part du lion à la situation en Afghanistan et ses probables répercussions. Il s’agissait également de promouvoir le rôle de l’Irak dans la lutte antiterroriste en collaboration avec tous les pays présents».

La tragédie en Afghanistan a mis en évidence la dépendance de l'Europe à l'égard de la politique étrangère de Washington.



Un tournant se joue.



L’Europe de la défense n’est plus une option.



La seule question est « quand ».#EUdefence 🇪🇺https://t.co/KcnZ3Z8Bx3 — Thierry Breton (@ThierryBreton) August 27, 2021

«Dans ce contexte, l’Europe a tout intérêt à répondre positivement à l’appel de Macron pour bâtir une force militaire européenne, à même de lui permettre de peser sur les grands équilibres mondiaux face à la Chine et aux États-Unis, surtout si elle réussit à baisser la tension avec la Russie, en intégrant un dessein eurasiatique, qui est son espace géopolitique naturel où elle pourrait s’épanouir», juge-t-il, écartant «cependant, à moyen terme, cette option. Le fait est que beaucoup de pays européens, notamment de l’Est, s’estiment mieux protégés sous le parapluie de l’Otan, au mépris des changements géostratégiques mondiaux. Dans ce cas, il est nécessaire de surveiller de près les flux migratoires venant des zones de conflit, afin d’éviter que des terroristes s’introduisent sur le sol européen».

«Dans la lignée de la politique de de Gaulle, qui a sorti son pays du commandement intégré de l’Otan, en 1966, Macron pourrait faire jouer un rôle important à la France dans la sauvegarde de la stabilité et de la sécurité de l’Europe, ce qui aurait un impact positif important sur le Maghreb et le Sahel, donc sur l’Afrique», résume-t-il. Et de conclure: «tous les pays de ces régions à coordonner leurs politiques sécuritaires, de défense et de développement, car les défis sont les mêmes».

Dans mon entretien avec @EmmanuelMacron, une dernière salve sur la defense européenne en ces temps de retrait américain. Quatre ans après le discours de la Sorbonne. https://t.co/fE4xdPlm4X — FRANCOIS CLEMENCEAU (@Frclemenceau) August 30, 2021

*Organisation terroriste interdite en Russie